Klimaschutz für die WG: Energiesparer gesucht

Wien Energie sucht die Energiespar WG 2019: Teamgeist und Energiebewusstsein beweisen und Preise im Gesamtwert von über 10.000 Euro gewinnen

Wien (OTS) - Studierende aufgepasst: Wer wird die Energiespar WG 2019? Ab 1. November geht der Nachhaltigkeits-Wettbewerb von Wien Energie in die nächste Runde. Gesucht wird die kreativste und energiesparendste Wohngemeinschaft der Stadt. Vier Wochen lang beweisen sich die WGs in unterschiedlichen Aufgaben, die Teamgeist und Energie-Wissen erfordern und haben dabei die Chance auf attraktive Preise im Gesamtwert von über 10.000 Euro. Die Anmeldung unter www.energiesparwg.at läuft ab sofort bis Ende Oktober, alle Wiener Wohngemeinschaften mit mindestens zwei BewohnerInnen können mitmachen.

„Klimaschutz beginnt in den eigenen vier Wänden! Mit der Energiespar WG zeigen wir, dass Energieeffizienz und Umweltbewusstsein Spaß machen und sich leicht in den Alltag integrieren lassen. Wer weiß, wie er oder sie etwa am besten Strom spart, hat am Ende des Monats nicht nur mehr im Geldbörserl übrig, sondern spart auch CO2“, so Astrid Salmhofer, Kommunikationschefin von Wien Energie.

Vier gewinnt: Wochenaufgaben lösen und Preise abstauben

Ab November treten die WGs an, um unterschiedliche Aufgaben rund um das Thema Energiesparen und Klimaschutz zu lösen. Ziel ist es, die TeilnehmerInnen so auf spielerische, unterhaltsame Art und Weise an diese Themen heranzuführen. Das Wissen in diesen Bereichen erarbeiten sich die WGs durch das Lösen der vier anspruchsvollen Wochenaufgaben. Gefragt sind Teamwork, Motivation, Spaß, Wissen und vor allem Kreativität, um sich bei der Energiespar WG erfolgreich bis ins Finale zu schlagen.

Die Einreichung erfolgt in Form von Fotos, Videos und kreativen Beiträgen. Eine Fachjury aus Wien Energie-ExpertInnen und -Partnern beurteilt die Einreichungen. Nach jeder Runde gibt es tolle Wochenpreise für die Wohngemeinschaften zu gewinnen, zusätzliche Überraschungs-Aufgaben sorgen dafür, dass niemand leer ausgeht.

Vom E-Scooter bis zum Energie-Gutschein

Die Gewinner-WGs dürfen sich über Wien Energie-Gutscheine, Gutscheine fürs E-Carsharing von Eloop sowie E-Scooter freuen. Weitere Preise kommen von den Partnern circ, trash_design, Ströck, durgol, Karmafood, Garmin, Polar und dem Tiergarten Schönbrunn. Die Sieger der Energiespar WG 2019 werden im Zuge des Finales am 28. November 2019 bekannt gegeben.

Eckdaten

Anmeldung unter www.energiesparwg.at

Teilnahmeberechtigt sind alle Wohngemeinschaften ab mind. zwei Personen

Wettbewerbsdauer von 1. November bis 28. November 2019

Insgesamt erwarten die WGs vier herausfordernde Aufgaben

Zu gewinnen gibt es Preise im Wert von über 10.000 Euro

