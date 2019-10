Dominic Thiem im Finale von Peking - LIVE bei ServusTV!

Am Sonntag, 6.10., ab 13:30 Uhr ist Thiem-Time für alle Tennisfans - live und exklusiv im österreichischen Free-TV.

Wals (OTS) - Österreichs Tennisfans können sich freuen: Dominic Thiem greift beim ATP-500-Turnier in Peking nach seinem vierten Turniersieg in diesem Jahr. ServusTV überträgt das Finale der China Open ab 13:30 Uhr live und exklusiv im österreichischen Free-TV!



Nach dem hart erkämpften 2:6, 7:6, 7:5-Sieg gegen den Russen Karen Chatschanow steht Dominic Thiem im Finale der China Open. Als Gegner wartet auf den topgesetzten Österreicher am Sonntag der Sieger der Partie Stefanos Tsitsipas - Alexander Zverev. Gegen beide Spieler hat Thiem im Head-to-Head eine positive Bilanz.



Die ServusTV-Zuschauer sind am Sonntag ab 13:30 Uhr live dabei, wenn Österreichs Tennis-Ass in Peking nach seinem vierten Turniersieg im Jahr 2019 greift - nach Indian Wells, Barcelona und Kitzbühel. Es wäre bereits der insgesamt 15. Turniersieg seiner Karriere. Kommentiert wird das Match von ServusTV-Sportchef Christian Nehiba, als Experte und Co-Kommentator steht ihm Österreichs Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek zur Seite.





