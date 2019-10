Beispielhafter Therapiebauernhof für Demenzkranke: Ein Beitrag zur ORF-Initiative „Bewusst gesund – Leben mit Demenz“

TV-Magazin "Land und Leute" Samstag, 12. Oktober 2019 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Die Familie Pointner aus Windhaag in Oberösterreich hat aus ihrem Bauernhof ein Therapiezentrum für Demenzkranke und ältere Menschen mit Beeinträchtigungen gemacht.

Während Gottfried Pointner den Biobetrieb mit Alpakas, Rindern, Ziegen und Kaninchen führt, leitet seine Frau Renate als ausgebildete Diplomkrankenschwester das Tageszentrum. Dabei spielen Tiere als Therapiehelfer und ein barrierefreier Sinnes-Demenzgarten eine wichtige Rolle – und es wurde auf einen sicheren Bewegungsspielraum geachtet.

Das Vorbild-Projekt zeigt, wie die Lebensqualität älterer und demenzkranker Menschen am Land verbessert werden kann.

Die weiteren Themen von „Land und Leute“ am 12. Oktober:

*Start der „Land und Leute-Favorit“-Wahl.

Aus innovativen bäuerlichen Betrieben und ländlichen Initiativen wird wieder der Publikumsliebling des Jahres gewählt. Einer der Kandidaten ist der Landwirt Stefan Zwickl aus Frauenkirchen im Burgenland, der Duftpflanzen anbaut.

*Aromatische Weißweine.

Muskateller, Traminer und Sauvignon Blanc gewinnen in der Weinwirtschaft immer mehr an Bedeutung. Was diese Weine charakterisiert und zu welchen Speisen sie passen, erklären zwei Winzer aus dem niederösterreichischen Weinviertel, die diese Aromasorten anbauen.

*Gefahrenquelle Zecken.

Schon jetzt informiert die Sozialversicherungsanstalt der Bauern über ihre kostenlose Zeckenschutzimpfung im kommenden Frühjahr. Denn die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ist eine Viruserkrankung, die durch einen Zeckenbiss übertragen wird. Sie kann zu schweren Gesundheitsschäden führen, wie eine Reportage aus dem Tiroler Zillertal zeigt.

*Mürztaler Schmankerl.

Früher nannte man in der Steiermark das Wandern oder Übersiedeln „Fedeln“. Und so wurde im Mürztal auch eine spezielle Speise zum Almabtrieb als „Fedlkoch“ bezeichnet. In der Beitragsreihe „Schmankerlgeschichten“ zeigt Seminarbäuerin Eva Maria Krenn auf der Seebergalm, wie diese nahrhafte Speise zubereitet wird.

