„Heimat Fremde Heimat“ über „Nachbarschaft“ in der österreichisch-tschechischen Grenzregion

Am 6. Oktober um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Marin Berlakovich präsentiert „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 6. Oktober, um 13.30 Uhr in ORF 2 u. a. mit folgendem Thema:

„Nachbarschaft“ in der österreichisch-tschechischen Grenzregion

Die fünfte Folge der Sendereihe zu Österreichs Nachbarländern führt in die grenzüberschreitende Region von Tschechien, Oberösterreich und Niederösterreich. Nicht nur im Waldviertel bringt tradiertes Handwerk – vom Schuhmacher über den Cembalo-Bauer bis zur Hutmacherin – die Bevölkerung dies- und jenseits der Grenze zusammen. Menschen aus der österreichisch-tschechischen Grenzregion geben Einblicke in ihre jeweiligen kulturellen Vorstellungen voneinander, in die Geschichte der Region, in den Kampf gegen das Atomkraftwerk Temelín sowie in das Bestreben ihr Leben an der Grenze gemeinsam mit den Nachbarn zu gestalten. Sabina Zwitter hat sich in die nördliche Grenzregion begeben.

