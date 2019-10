ÖAMTC: 3. Platz bei Europameisterschaft der Pannenfahrer (+Foto)

Der Sieg ging an den deutschen ADAC, 2. Platz an slowenischen Club AMZS

Wien (OTS) - Die Kremser ÖAMTC-Pannenfahrer Christian Gafgo und Johann Lehmerhofer haben beim "Road Patrolmen Contest", der Europameisterschaft der Pannenfahrer, den hervorragenden 3. Platz erreicht. Im niederländischen Utrecht holte der ADAC den Sieg unter insgesamt 20 internationalen Teams, unmittelbar vor dem ÖAMTC landete der slowenischen Club AMZS auf Platz 2.

Der Road Patrolmen Contest wird jedes Jahr von der FIA Region I (Fédération Internationale de l’Automobile) und ARC Europe (Zusammenschluss der führenden Mobilitätsclubs in Europa) ausgeschrieben – der Teamwettbewerb ist der Höhepunkt der Veranstaltung. In einer Vorentscheidung hatten Christian Gafgo und Johann Lehmerhofer bereits im Frühjahr die ÖAMTC-Qualifikation für den Road Patrolmen Contest gewonnen. Für die Pannenfahrer der Clubs gilt es dabei über zwei Wettbewerbstage hinweg an verschiedenen Stationen ihr theoretisches Wissen und praktisches Können unter Zeitdruck zu beweisen.

"Der jährliche Wettbewerb ist ein toller Gradmesser für unsere Pannenfahrer. Und das Ergebnis zeigt auch heuer wieder: Unser Mobilitätsclub muss keinen Vergleich scheuen", so Gerhard Samek, Leiter der ÖAMTC-Pannenhilfe. Auch ÖAMTC-Landesdirektor Ernst Kloboucnik gratulierte zum dritten Platz, unterstrich dabei besonders den Teamgedanken: "Für gelebte Professionalität im Berufsalltag eines Pannenfahrers muss ein Rädchen ins andere greifen – hinter diesem tollen Erfolg stehen auch zahlreiche Kolleginnen und Kollegen. Der Erfolg unterstreicht zudem, dass wir mit unserem Aus- und Weiterbildungsprogramm auf dem richtigen Weg sind."

