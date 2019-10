Kommen wirtschaftlich unsichere Zeiten auf uns zu? Die jüngste weltweite Studie von Universum zeigt eine wachsende Kluft unter den Studierenden der Generation Z

New York (ots/PRNewswire) - Zölle, Handelskriege, Klimawandel und mehr: Die Karriereambitionen eines wachsenden Anteils der Studierenden werden durch wirtschaftliche Unsicherheit beeinflusst. Die zeigt die aktuelle jährlich von Universum durchgeführte globale Studie zu den attraktivsten Arbeitgebern der Welt (World's Most Attractive Employers/WMAE). Demnach teilen sich die Studierenden der Generation Z in zwei Gruppen: 53 Prozent von ihnen suchen nach Sicherheit, während 35 Prozent sich darauf konzentrieren, die Herausforderungen, vor denen die Welt heute steht, für ihre eigene Entwicklung zu nutzen.

Die Ergebnisse der renommierten Befragung zeigen die Unternehmen und Arbeitgebereigenschaften, die bei Studierenden der Fachbereiche Wirtschaftswissenschaften und Ingenieurwesen/IT in den weltweit 12 größten Volkswirtschaften am begehrtesten sind

In diesem Jahr nahmen 247.235 Studierende aus den Fachbereichen Wirtschaftswissenschaften und Ingenieurwesen/IT in den weltweit 12 größten Volkswirtschaften an der jährlichen Befragung teil. Sie umfasst Unternehmen, Branchen und Arbeitgebereigenschaften, die bei den zukünftigen Absolventen gefragt sind. Die Studie liefert entscheidende Einblicke in diesen hochattraktiven Talentepool und stellt Arbeitgebern einen Überblick über die Erwartungen und Ziele zur Verfügung.

Bekannte Marken ziehen die Generation Z an, wobei Google schon das zehnte Jahr in Folge den Spitzenplatz einnimmt. Das Unternehmen spricht beide Gruppen der Generation Z an: als Arbeitgeber ist Google dynamisch und innovativ, aber auch groß, erfolgreich und sicher.

Andere wichtige Erkenntnisse zu Arbeitgebern, Studierenden und Karrierezielen:

Aufgrund der Dynamik von Amazon hat die E-Commerce-Branche bei den Studierenden der Wirtschaftswissenschaften an Bedeutung gewonnen.

Durch mehr Innovation, Kreativität und hohe zukünftige Verdienstmöglichkeiten ist die Automobilindustrie noch attraktiver und wettbewerbsfähiger geworden.

Immer weniger Studierende äußern den Wunsch nach einer internationalen Karriere. Dieses Ergebnis spiegelt vermutlich die wachsende wirtschaftliche Unsicherheit, den zunehmenden Nationalismus in vielen Märkten und die allgemeine wachsende Bedeutung der Stabilität des Arbeitsplatzes wider.

Für Studierende der Wirtschaftswissenschaften sind die soziale Medien, Unternehmens-Websites und Online-Stellenbörsen die drei bevorzugten Kommunikationskanäle im Job-Umfeld. Sie unterscheiden sich damit geringfügig von den Studierenden des Fachbereiches Ingenieurwesen/IT, die sich mehr auf Karrieremessen als auf Online-Stellenbörsen verlassen.

WMAE 2019: Top 5 Arbeitgeber Wirtschaftswissenschaften

Google (keine Änderung) EY - Ernst & Young (3. Platz im Jahr 2018) PwC - PricewaterhouseCoopers (6. Platz im Jahr 2018) Deloitte - (keine Änderung) Apple (7. Platz im Jahr 2018)

WMAE 2019: Top 5 Arbeitgeber Ingenieurwesen/IT

Google (keine Änderung) Microsoft (keine Änderung) Apple (keine Änderung) BMW Group (keine Änderung) IBM (7. Platz im Jahr 2018)

Den vollständigen Bericht können Sie hier herunterladen: https://protect-de.mimecast.com/s/1RdOCDqXWXs5gjm1h5tt8T?domain=bit.ly

