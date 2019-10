Konferenz der Landessportreferenten in Wiener Neustadt

Bundesminister Eduard Müller und Sportlandesrätin Petra Bohuslav präsentierten die Ergebnisse

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Anschluss an die Konferenz der Landessportreferentinnen und Landessportreferenten der österreichischen Bundesländer in Wiener Neustadt präsentierten Bundesminister Eduard Müller und Sport-Landesrätin Petra Bohuslav am heutigen Freitag im Sparkassensaal die Ergebnisse.

Ein Punkt der Konferenz behandelte den Umwelt- und Klimaschutz im Sport, wobei hierbei besonders das Thema „Kunstrasenplätze und Schädlichkeit des Plastik-Granulats“ im Mittelpunkt stand. „Das Institut für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS) hat sich dieser Problematik angenommen und wird diese Plätze und die Materialien genau untersuchen. Niederösterreich wird jedenfalls den Verlauf der Untersuchung genau verfolgen und bei Bedarf handeln“, betonte die Landesrätin. „Mit einem Pilotprojekt zur pestizidfreien Pflege von Sportplätzen und der Förderung von ‚Green Sport Events‘ schafft Niederösterreich mehr Bewusstsein für den Umweltschutz im Sport“, sagte Bohuslav und führte als Beispiel den Wachau-Marathon an. „Durch die nachhaltige Ausrichtung unserer Vereine sowie durch die kohlendioxidneutrale Gestaltung unserer Sportstätten übernimmt das Sportland Niederösterreich Verantwortung“, betonte sie und erinnerte an die Photovoltaikanlage beim Sportzentrum Niederösterreich in St. Pölten.

Im Hinblick auf die „tägliche Bewegungseinheit“ in den Schulen meinte die Landesrätin: „Bewegung und Sport sollten ein selbstverständlicher Teil des Schulalltags werden. Bei diesem Thema ist das ‚System Schule‘ besonders gefragt. Die niederösterreichischen Pilotversuche, die die 'tägliche Turnstunde' forcieren, können auf ganz Österreich ausgeweitet werden.“ Die Bundesländer unterstützen den Forderungskatalog der Bundessport-Organisation (BSO) und setzen sich für die Einführung der „täglichen Bewegungseinheit“ für alle Kinder bis zum Ende der Schulpflicht ein. Die Finanzierung müsse aber auf „mehreren Schultern“ verteilt werden, das Bildungsressort und das Gesundheitsressort würden bei diesem Thema Verantwortung tragen, so die Landesrätin.

Bundesminister Eduard Müller verweist in seinem Statement auf ein Monitoring zum Bewegungsverhalten in den Schulen. „Sport ist nicht nur Bewegung, Sport hat mittlerweile auch eine wichtige gesellschaftliche und soziale Funktion erhalten.“ Die Umsetzung der „täglichen Bewegungseinheit“ sei ein wichtiger Schwerpunkt der Bundesregierung, hielt er fest.

Die Gesprächsthemen der Konferenz behandelten unter anderem die „Sportstrategie Austria“ sowie den aktuellen Forderungskatalog der Bundessport-Organisation (BSO) an die neue Bundesregierung.

