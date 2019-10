ÖVP - T E R M I N E

(KW 41 von 7. Oktober 2019 bis 13. Oktober 2019) Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Wien (OTS) - MONTAG, 7. Oktober 2019

10:00 Auftrag zur Regierungsbildung durch Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen an Bundesparteiobmann Sebastian Kurz (Hofburg, 1010 Wien)



10:30 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "Personalvertreter-Wahlauftakt FCG-GÖD Oberösterreich" (Caseli GmbH, Voestalpine-Straße 3, 4020 Linz)



18:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec beim "Wirtschaftsreport Wien Spezial" (Tech Gate Vienna, Donau-City-Straße 1, 1220 Wien)



DIENSTAG, 8. Oktober 2019

08:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec beim FSW-ExpertInnen-Forum "Wohnen im Alter – Herausforderungen und Chancen" (Rathaus, 1010 Wien)



10:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec bei der Sozialstaatsenquete zum Thema "Die Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Pflegesicherungssysteme" (HVB, Haidingergasse 1, 1030 Wien)



17:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am Festakt anlässlich "40 Jahre Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien" teil (Rathaus, 1010 Wien)



18:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka lädt zur Buchpräsentation "Migration-Flucht-Vertreibung-Integration" ein (Palais Epstein, Dr.-Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien)



MITTWOCH, 9. Oktober 2019

14:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am Festakt anlässlich "20 Jahre Wiener Programm für Frauengesundheit" teil (Rathaus, 1010 Wien)



18:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Präsentation des Buchs "Ein Baum in der Lichtung" teil (Otto Mauer Zentrum, Währinger Straße 2, 1090 Wien)



DONNERSTAG, 10. Oktober 2019

09:00 Plenum des Bundesrates (Parlament, 1010 Wien)



10:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec beim "Wiener Osteoporosetag" (Rathaus, 1010 Wien)



FREITAG, 11. Oktober 2019

15:30 Arbeitsgespräch zwischen Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka und dem Präsidenten Nordmazedoniens, Stevo Pendarovski (Parlament, 1010 Wien)



18:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec besucht den "Bundestag der FCG Jugend" (Catamaran Riverbox, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien)



SAMSTAG, 12. Oktober 2019

10:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec bei "Gesund und sicher in den besten Jahren" (Zentrum Simmering, Simmeringer Hauptstraße 96, 1110 Wien)



18:00 Bundesleiterin der ÖVP-Frauen Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt am "30. Landestag der Jungen ÖVP Steiermark" teil (Autohaus Gady, Leibnitzer Straße 76, 8403 Lebring)



SONNTAG, 13. Oktober 2019

18:00 Dr. Margarete Schramböck besucht den "16. CIO-Kongress" (Congress Loipersdorf, Schaffelbadstraße 220, 8282 Loipersdorf)





Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/