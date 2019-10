EINLADUNG: Pressegespräch zur Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Pflegesicherungssysteme

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und WIFO laden zum gemeinsamen Pressefrühstück im Rahmen der 13. Sozialstaatsenquete.

Wien (OTS) - Die demographische Entwicklung der kommenden Jahrzehnte lässt in Österreich eine stark wachsende Zahl an alten und hochaltrigen sowie auch pflegebedürftigen Menschen erwarten. Durch eine steigende Pflege-Nachfrage werden auch höhere Kosten für der öffentliche Hand prognostiziert. Die 13. Sozialstaatsenquete widmet sich daher dieses Jahr den unterschiedlichen Pflegesicherungssystemen. Aus diesem Anlass laden der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung zum gemeinsamen Pressefrühstück ein. Dabei werden die Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Pflegesicherungssysteme beleuchtet und Ableitungen für die Zukunft der Pflegesicherung in Österreich getroffen.

Ort: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Raum 216, Haidingergasse 1, 1030 Wien

Datum: 8. Oktober 2019, 9:00 Uhr

Teilnehmer:

Dr. Alexander BIACH

Vorsitzender des Verbandsvorstandes im Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

em.o.Univ.Prof. Dr. Christoph Badelt

Leiter des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung

Priv.Doz. Dr. Ulrike Famira-Mühlberger

Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung

Univ.Prof. Dr. Heinz Rothgang

Direktor des Zentrums für Sozialpolitik der Universität Bremen

Univ.Prof. Tor Iversen

University of Oslo, Department of Health Management and Health Economics

