Brigittenau: Diskussion „Russland – Ukraine“ am 7.10.

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11) beschäftigt sich im Oktober in mehreren Veranstaltungen mit dem Themenkreis „Russland. Geschichte, Kultur, Politik“. Am Montag, 7. Oktober, fängt um 19.30 Uhr im Vereinslokal am Gaußplatz 11 die Podiumsdiskussion „Russland – Ukraine“ an. Als Moderator fungiert Willi Langthaler. Alexej Klutschewsky betrachtet in einführenden Worten geschichtliche Aspekte der „Ukraine-Krise“. Anschließend sprechen der Friedensaktivist Alfred Almeder sowie der Journalist Leo Gabriel über Ereignisse in der Region in den letzten Jahren. Spenden des Publikums sind erwünscht. Infos und Anmeldungen: Telefon 332 26 94, E-Mail office@aktionsradius.at.

Tipp für 8.10.: Lesung mit Musik „Weiter Weiter Weiter“

Am Dienstag, 8. Oktober, ist in der „Aktionsradius“-Heimstätte am Gaußplatz 11 das famose Sprecherinnen- und Sprecher-Ensemble „FasteinTheater“ (Leitung: Peter Friedl) zu Gast. Ab 19.30 Uhr bringen die Akteure ein Lesetheater-Programm mit musikalischer Begleitung zu Gehör. Der russische Dramatiker Michail Schatrow und dessen Stück „Weiter Weiter Weiter“ stehen an diesem Abend im Fokus. Der Eintritt ist frei. Die Organisatoren freuen sich auf Spenden der Zuhörerschaft. Auskunft und Anmeldung: Telefon 332 26 94 bzw. E-Mail office@aktionsradius.at.

