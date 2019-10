Vorarlberger Landtagswahl 2019 – Die Diskussion der Spitzenkandidaten

Am 6. Oktober um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am 13. Oktober 2019 wählt Vorarlberg einen neuen Landtag. Die ÖVP will die absolute Mehrheit zurückgewinnen, die Grünen wollen in der Regierung bleiben. Auch die anderen Parteien haben Ambitionen, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Mit ORF-Vorarlberg-Chefredakteur Gerd Endrich diskutieren am Sonntag, dem 6. Oktober 2019, um 11.05 Uhr in ORF 2 in „Vorarlberger Landtagswahl 2019 – Die Diskussion der Spitzenkandidaten“ Markus Wallner (ÖVP), Christof Bitschi (FPÖ), Johannes Rauch (Grüne), Martin Staudinger (SPÖ) und Sabine Scheffknecht (NEOS).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at