SPÖ-Termine von 7. Oktober bis 13. Oktober 2019

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 7. Oktober 2019:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia – Europa ist eine Frau“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, findet eine Veranstaltung zum Thema „Politik & Frauen. Adelheid Popp. Jugend einer Arbeiterin“ mit Sibylle Hamann und Sara Costa statt. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yxt6vb7h (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 10. Oktober 2019:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am „Meeting of the OECD Global Parliamentary Network“ von 10. bis 11. Oktober in Paris teil.

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

18.30 Uhr Im Rahmen der Initiative „Young Generations for the New Balkans 2030: Towards Alternative Horizons“ (eine Initiative von Karl-Renner-Institut, International Institute for Peace-IIP, Österreichische Institut für internationale Politik-oiip) findet eine Veranstaltung zum Thema „Quel avenir pour la jeunesse dans les Balkans?“ in Paris statt. Nähere Informationen https://tinyurl.com/yyuzosu2 (Fondation Jean-Jaurès, 12 Cité Malesherbes, 75009 Paris).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zerrissene Jahre“, kuratiert von Philipp Blom, spricht Michael Mertens (politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung) mit Philipp Blom (Autor, Historiker und Journalist) über sein Buch“ „Im Brand der Welten. Ivo Andrić. Ein europäisches Leben“ (erschienen im August 2019 im Zsolnay Verlag). Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yxt6vb7h (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 11. Oktober 2019:

10.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut, das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM), die Politische Akademie der ÖVP und die Southeast European Cooperative Initiative (SECI) laden ein zur Podiumsdiskussion „Polen vor den Wahlen“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y6dxwjo7 (Congress Centre Hofburg, Raum 533 (5. Stock), Heldenplatz 1, 1010 Wien).

16.30 Uhr In cooperation with the Vienna School of International Studies, the Embassy of the Republic of North Macedonia in Vienna and the Institute for the Danube Region and Central Europe laden ein zur Veranstaltung „The Prespa Agreement - An Atypical Dispute Resolution in the Balkans“ mit Stevo Pendarovski (President of the Republic of North Macedonia). Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y5reu6xj (Diplomatische Akademie, Musikzimmer, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien).

