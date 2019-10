11.10., Margareten feiert erstes Umweltschutz-Fest

Wien (OTS/RK) - Margareten setzt eine Idee des Kinderparlaments um und veranstaltet am 11. Oktober von 14 bis 17 Uhr im Leopold-Rister-Park (Hochhauspark) das 1. Umweltschutzfest.

Gemeinsam mit KooperationpartnerInnen - darunter die MA 48 mit dem 48er Tandler, der Umweltabteilung der Stadt, den Jugendzentren Margarten und dem Verein Umblick - lädt Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery zur Auseinandersetzung mit dem Thema Umwelt und deren aktiven Schutz.

Unterschiedliche Stationen am Umweltfest beschäftigen sich unter anderem mit Upcycling, Fair Fashion, Abfallvermeidung, Fragen zum Klimaschutz uvm. Das erste Umweltschutzfest in Margareten richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche und all jene, die gerne selbst einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt leisten möchten.

Bei nasser Witterung findet das Umweltfest im 48er Tandler (5., Siebenbrunnenfeldgasse 3) statt.



Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 5. Bezirk, Tel. 01/4000-05112 bzw. post @ bv05.wien.gv.at. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse