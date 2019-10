AVISO 9. Oktober „Tag der Wiener Schulen“: Neue Klassen und Turnsäle am Enkplatz

Medien- und Fototermin mit Czernohorszky und Gaal in Simmering

Wien (OTS) - Anlässlich des „Tages der Wiener Schulen“ am kommenden Mittwoch, den 9. Oktober, wird am Enkplatz in Simmering die Fertigstellung eines ganz besonderen Schulprojekts gefeiert: Die Neuen Mittelschulen I + II wurden um 17 Klassenräume und vier Null-Energie-Turnsäle erweitert. Als Teil des europäischen Förderprojektes „Smarter Together“ wurden innovative Smart-City-Lösungen umgesetzt und mit EU-Fördergeld unterstützt.

Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky, Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal, Bildungsdirektor Heinrich Himmer, Bezirksvorsteher Paul Stadler und Wien Holding-Geschäftsführerin Sigrid Oblak nehmen um 11 Uhr die offizielle Eröffnung der neuen Räume vor.

Hintergrund des „Tags der Wiener Schulen“: Ehemalige und künftige SchülerInnen, Eltern, Großeltern und alle, die sich für die Wiener Schulen interessieren, sind am 9. Oktober zum "Tag der Wiener Schulen" eingeladen: Alle Wiener Schulen öffnen an diesem Tag während der Unterrichtszeit die Türen, um allen interessierten BürgerInnen ihr Schulkonzept vorzustellen und generell einen Einblick in den Unterrichtsalltag und das Wiener Schulwesen zu geben.

Bitte merken Sie vor:

Eröffnung neuer Klassen und Null-Energie Turnsäle der Schulen am Enkplatz

Zeit: Mittwoch, 9. Oktober, 11 Uhr

Ort: Enkplatz 4, 1110 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at



Gerda Mackerle

Mediensprecherin Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal

+43 1 4000 81983

gerda.mackerle @ wien.gv.at