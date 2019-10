Floridsdorf: Konzert „40 Jahre Instrumentalsolisten“

Kammermusik im Bezirksmuseum 21 am Montag, Karten: 20 Euro

Wien (OTS/RK) - Im Festsaal des Floridsdorfer Bezirksmuseums (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“) musizieren am Montag, 7. Oktober, 5 ausgezeichnete Tonkünstler. Dem Ensemble „Wiener Instrumentalsolisten“ gehören bewährte Mitglieder renommierter Orchester an. Das aktuelle Konzert der geschätzten Kammermusik-Formation ist eine Jubiläumsveranstaltung mit dem Titel „Wiener Instrumentalsolisten – Celebrating 40!“. Die Gruppe wurde 1979 durch Helmut Ascherl ins Leben gerufen. Tourneen in aller Welt (Europa, Amerika, Asien, Südafrika), CD-Aufnahmen, Engagements bei Rundfunk und TV sowie ein erfolgreicher Zyklus im „Mautner Schlössl“ künden vom hohen künstlerischen Niveau des Quintetts. Christian Löw (Trompete), Wolfgang Strasser (Posaune), Rudolf Gindlhumer (Flöte), Claudia Kefer-Gindlhumer (Oboe) und Karl Eichinger (Klavier) spielen ab 19.30 Uhr. Eintrittskarten für das Konzert „40 Jahre Wiener Instrumentalsolisten“ kosten 20 Euro. Infos per E-Mail: office@wienerinstrumentalsolisten.at.

Im Bezirksmuseum Floridsdorf finden laufend unterschiedlichste Veranstaltungen statt. Für die Koordination der Kultur-Termine sorgt der auf ehrenamtlicher Basis amtierende Museumsleiter und Bezirkshistoriker Ferdinand Lesmeister: Telefon 0664/55 66 973 und E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Ensemble „Wiener Instrumentalsolisten“: www.wienerinstrumentalsolisten.at/

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

