Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer

Wien (OTS) - 03.10.2019, 15:35 Uhr

16., Herbststraße

Ein 25-jähriger Autolenker befuhr den Lerchenfelder Gürtel und überquerte hierbei die Kreuzung mit der Herbststraße. In diesem Moment kam ein Radfahrer (56) aus der Herbststraße und überquerte vorschriftswidrig den Gürtel in gerader Richtung, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem PKW kam. Der 56-Jährige erlitt eine schwere Armverletzung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

