Führung durch das Bezirksmuseum Ottakring am 6.10.

Wien (OTS/RK) - Mit vielfältigem Bildmaterial und Objekten dokumentiert das Bezirksmuseum Ottakring (16., Richard Wagner-Platz 19 b, Eingang: Amtshaus-Rückseite) eindrucksvoll die bewegte Vergangenheit des 16. Bezirkes. So sind zum Beispiel mehrere alte „Türken-Säbel“, Ölgemälde verdienter Persönlichkeiten, die „Amtsfahne“ eines Dorfrichters von Neulerchenfeld, Werkzeug aus der Harmonika-Werkstatt und zahlreiche andere Exponate zu bestaunen. Außerdem informiert eine Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Zu Gast in Ottakring“ über Gastwirtschaften, „Beisln“, Restaurants und Kaffeehäuser. Am Sonntag, 6. Oktober, lädt die ehrenamtliche Kuratorin Edith Fridrich zu einem Rundgang durch das Museum ein. Beginn der bildenden Führung ist um 10.30 Uhr. Die auf freiwilliger Basis tätige Bezirkshistorikerin erzählt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern fundierte Geschichten zu den besonders bedeutsamen Exponaten und hat auch die eine oder andere Anekdote auf Lager. Der Eintritt in das Museum und das Mitmachen bei der Führung sind kostenlos. Spenden nimmt das Museumsteam (Leitung: Jochen Müller) gerne an. Auskünfte: Telefon 4000/16 127 (während der Öffnungszeiten). Zuschriften per E-Mail an Museumschef Müller: bm1160@bezirksmuseum.at.

Das Ottakringer Bezirksmuseum ist am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Donnerstag (16.00 bis 19.00 Uhr) geöffnet. Traditionell ist der Zutritt frei. An Feiertagen und an schulfreien Tagen bleiben die Räumlichkeiten gesperrt. Detaillierte Informationen über den regulären Museumsbetrieb, die umfassende bezirksgeschichtliche Sammlung und fallweise Veranstaltungen lesen Interessierte im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse