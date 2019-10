Landesstraße L 137 in Ortsdurchfahrt von St. Corona am Wechsel saniert

Kosten von 120.000 Euro übernimmt das Land Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Landesstraße L 137 in der Ortsdurchfahrt von St. Corona am Wechsel wurde mit Kosten von rund 120.000 Euro auf einer Länge von 600 Metern saniert. Die Arbeiten führte in einer einwöchigen Bauzeit die Firma Granit aus Oeynhausen vom Bereich des Kirchenplatzes bis zum südlichen Ortsende von St. Corona durch. Dabei wurde die Fahrbahn der L 137 auf einer Fläche von 4.000 Quadratmetern saniert.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

