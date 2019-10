Der Löwe eröffnet neu im EKZ Citypark Graz: Hartlauer übersiedelt und erweitert Fläche

Steyr/Graz (OTS) - Geballte Beratungskompetenz und top motivierte Mitarbeiter in modernsten Räumlichkeiten: Am 3. Oktober übersiedelt Hartlauer im „EKZ Citypark Graz“ in den neuen 305 m2 großen Standort im Obergeschoß. Zahlreiche Neuheiten und löwenstarke Angebote warten am neuen großzügigen Standort im frequentiertesten Bereich des EKZ Citypark auf alle Kunden.

„Jeden Tag 100% und mehr geben“ Das ist das Motto des Teams rund um Geschäftsleiters Heinz Sabathy. „Denn wir sind erst zufrieden, wenn unsere Kunden es auch sind“, betont Sabathy. Mit den Säulen Foto, Handy, Optik und Hörgeräte deckt das neue Geschäft eine noch größere Auswahl an Hartlauer-Produkten ab.

Modernes Geschäfts-Design mit ansprechender, übersichtlicher Warenpräsentation, vielfältige Auswahl in den einzelnen Produktbereichen, Barrierefreiheit, perfekte Verkehrsanbindung und kostenlose Parkplätze im Center machen den Einkauf im Hartlauer Geschäft im EKZ Citypark Graz zum Einkaufs-Erlebnis.



Ein löwenstarkes Team!



Spezialisten ihres Fachs halten Einzug. Im topmodernen Hörstudio können Kunden bei kompetenter Beratung ihr Hören getrost in die besten Hände legen. Zusätzlich zum Hörstudio bietet das Geschäft in Graz neben einem Kontaktlinsen- und Refraktionsstudio ein Passbildstudio sowie eine ganz neu gestaltete Ausarbeitungslounge, die zum entspannten Bearbeiten der schönsten Erinnerungen einlädt.

„Neben fachlicher Kompetenz werden bei uns auch löwenstarke Dienstleistungen großgeschrieben. Ob bei Hörgeräten und Optik aber auch bei Fragen rund um Smartphone und Fotografie – alle Kunden werden bei uns bestens beraten“, ist Sabathy überzeugt.

Sensationelle Eröffnungsaktionen!

Zur Eröffnung erhalten Kunden attraktive Eröffnungsangebote! Nähere Informationen gibt es direkt im Geschäft im EKZ Graz. Die Eröffnungsaktion gilt von 3. Oktober bis 7. Oktober 2019.

