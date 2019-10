„ORF extra“-Tieraktion 2019: Prämierung der liebsten Tiervideos und -fotos Österreichs

Wien (OTS) - Nach dem Ende des Publikums-Votings wurden heute, am Donnerstag, dem 3. Oktober 2019, die Preisträgerinnen und Preisträger der großen „ORF extra“-Tieraktion 2019 im Rahmen eines Abschlussevents prämiert. Die Preise wurden von Thomas Prantner (stv. ORF-Direktor für Technik, Online und neue Medien) und den beiden „Studio 2“-Moderatoren Birgit Fenderl und Norbert Oberhauser überreicht. Anwesend waren mit Maggie Entenfellner, Florian Günther, Tom Kamenar, Dr. Michael Mitic, Mag. Verena Scheitz, Prof. Dr. Dagmar Schratter und Katja Zinggl-Pokorny auch Mitglieder der Jury. Die liebsten Videos und Fotos in den Kategorien „Hunde“, „Katzen“ und „Sonstige Tiere“ können ab sofort auf https://extra.ORF.at bewundert werden.

Die „ORF extra“-Tieraktion 2019:

Bis Ende Juni sind aus ganz Österreich Hunderte bezaubernde und originelle Fotos und Videos in den Kategorien „Hunde“, „Katzen“ und „Sonstige Tiere“ bei „ORF extra“ eingelangt. Nach einer Vorauswahl durch die Redaktion hat eine prominente Jury aus Tierexpertinnen und -experten sowie Tierliebhaberinnen und -liebhabern je zehn Fotos und Videos pro Kategorie ausgesucht. Dann waren die Userinnen und User am Zug: In einem Online-Voting, bei dem insgesamt 4.625 Stimmen abgegeben wurden, wählte das Publikum daraus seine Favoriten und kürte pro Kategorie jeweils drei Sieger-Fotos und -Videos.

Die Preisträgerinnen und Preisträger

Vom Publikum wurden pro Kategorie jeweils folgende drei Preisträgerinnen und Preisträger gewählt:

Kategorie „Hunde“-Foto: Robert Spitzer mit Hund Pacco, Mag. Marilies Terzer mit Hündin Erbse und Larissa Lamp mit Mops Balu

Kategorie „Hunde“-Video: Sonja Kölbl mit Hündin Kimba, Kristina Pangerl mit Border Collie Theo und Thomas Schweighofer mit Welpe Loki

Kategorie „Katzen“-Foto: Nicole Falschlehner mit den Katzen Nia und Theo, Sarah Sageder mit den Katzen Pumpkin und Tiger und Bettina Matzer mit Kater Herr Karl

Kategorie „Katzen“-Video: Pia Hinterleitner mit bettelnder Katze, Alois Baumgartner mit Katze Simba und Johanna Hietz mit Katze, die genug vom Regenwetter hat

Kategorie „Sonstige Tiere“-Foto: Gottfried Kogler mit Ferkel auf Hase, Sandra Jandl mit Pferd Famoso und Susanne Wellik mit Kalb

Kategorie „Sonstige Tiere“-Video: Bianca Pucher mit Ratte Roxanne, Jakob Koch mit Wallabys und Peter Baumgartner mit Kaninchen Timmy

Die Preisträgerinnen und Preisträger durften sich über Preise freuen, die von „Urlaub am Bauernhof“, Burgenland Tourismus, Tirol Werbung, Hotel Nesslerhof Großarl, Fressnapf, Tiergarten Schönbrunn und dem Haus des Meeres zur Verfügung gestellt wurden.

Die Jury-Mitglieder

Die Auswahl der Fotos und Videos für das Publikums-Voting wurde von einer prominenten Jury aus Tierexpertinnen und -experten und Tierliebhaberinnen und -liebhabern getroffen:

Abg.z.NR Ing. Maurice Androsch, Tierschutzsprecher der SPÖ

Maggie Entenfellner, Journalistin für Tierschutz und Moderatorin

Abg.z.NR Franz Eßl, Bauer und Tierschutzsprecher der ÖVP

Florian Günther, Hundetrainer

Abg.z.NR Daniela Holzinger-Vogtenhuber BA, Tierschutzsprecherin von JETZT

Dr. Andrea Hutter, Tierklinik Währing – Dr. Hutter GmbH

Tom Kamenar, Ö3-Moderator und Fotograf

Abg.z.NR Gerald Loacker, Tierschutzsprecher der NEOS

Gemeinderat Mag. Rüdiger Maresch, Sprecher der Grünen für Umwelt, Verkehr, Tierschutz, Gentechnik, Landwirtschaft, Klimaschutz

Dr. Michael Mitic, Direktor des Haus des Meeres

MMag. Dr. Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereines WTV

Mag. Verena Scheitz, ORF-Moderatorin

Prof. Dr. Dagmar Schratter, Direktorin des Tiergarten Schönbrunn

Philippa Strache, Tierschutzbeauftragte der FPÖ

Katja Zinggl-Pokorny, Redaktionsleiterin „ORF nachlese“

Alle Details zur ORF extra Tieraktion 2019 mit den liebsten Tiervideos und -fotos Österreichs sind ab sofort auf https://extra.ORF.at/ abrufbar.

