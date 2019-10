think.digital.NOW! - Der Congress für OnlineMarketing und digitalen Geschäftserfolg

Freitag 18. Oktober - Congress Graz

Graz (OTS) - Es gibt immer mehr Kommunikation, doch immer weniger davon kommt an. Seit wir auf mehr Kanälen kommunizieren, als wir Sinne haben, wird es immer schwieriger, überhaupt noch zu Menschen und Kunden durchzudringen. Gleichzeitig wird es jedoch immer wichtiger, dass uns dies gelingt.

Darüber hinaus haben viele Unternehmen vor dem Digitalisierung Angst, vor allem die Klein- und Mittelbetriebe: Große Investitionen sind oft nicht möglich (auch nicht immer zielführend) und für überschaubare Lösungen fehlt einfach die Idee. Den digitalen Kundendialog zu ignorieren und den Kopf in den Sand zu stecken, ist jedoch die schlechteste Antwort auf die drängenden Fragen im modernen Business.

Aus diesem Grund lädt der Grazer Unternehmer Harald Kopeter am 18. Oktober zu think.digital.NOW!, dem Congress für OnlineMarketing und digitalen Geschäftserfolg. Im Grazer Congress geben erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter und inspirieren und ermutigen dazu, den digitalen Kundendialog mit frischen Ideen zu optimieren oder überhaupt erst beherzt damit zu starten.

think.digital.NOW! ist ...

... der Congress für den digitalen Kundendialog

... der Congress für Klein- und Mittelunternehmer, die neue Wege und Lösungen suchen

... der Congress, bei dem Unternehmer für Unternehmer ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben.



Die Speaker und ihr Business ...

Als Highlight hat Harald Kopeter, der sich bereits mit seinem Fresh Content Congress für erfolgreiches Business einen Namen gemacht hat, niemand Geringeren als Michael Altrichter ins Boot geholt: Er ist bekannt als Juror in der PULS4-Show 2 Minuten 2 Millionen. Nach der Gründung von paysafecard und payolution und dem erfolgreichen Verkauf ist er heute als Impact Investor tätig und aktuell an mehr als 25 Unternehmen in Deutschland und Österreich beteiligt.

Die TV-Journalistin und Moderatorin Sandra Thier hat 2015 das Video-Content-Unternehmen diego5 gegründet. Wie man von Birkfeld aus das Musizieren auf der Steirischen Knopferlharmonika auf der ganzen Welt bekannt macht, erzählt der Musiklehrer und Gründer der Quetschn Academy Thomas Holzer . Mit seinen Online-Videos hat er bereits mehr als 15.000 Menschen geholfen, ihr Ziehharmonikaspiel zu verbessern. Wie man durch bewusstes Besetzen von Nischen sogar Amazon übertrumpfen kann, zeigt der Grazer Roland Fink mit seinen niceshops.

Weitere spannende Speaker bzw. Unternehmer/innen:

die Digital Media Expertin Jennifer Rosenberg , der Athlet David Lengauer mit seinem Fitness- und Ernährungsprojekt Fit And Shredded, der Pionier auf dem Gebiet der Marketing-Automatisierung Randolph Moreno Sommer , der Studiengangsleiter an der FH Wien für Technisches Vertriebsmanagement sowie Bestsellerautor Roman Anlanger , die Influencerin Lisa Sophie Stejskal mit Cute Life Hacks und Meineversion, der APA-OTS Produktmanager für Video-Content Stefan Kern und last but not least der Gastgeber und Storytelling-Experte Harald Kopeter .



think.digital.NOW! - - Der Congress für OnlineMarketing und digitalen Geschäftserfolg

Datum: 18.10.2019, 09:00 - 18:00 Uhr

Ort: Congress Graz

Schmidgasse 2, 8010 Graz, Österreich

Url: http://www.think-digital-now-com

