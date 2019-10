Mehr als 1,9 Millionen User lesen kleinezeitung.at monatlich

Nationale Reichweite hat sich seit Ende 2016 nahezu verdoppelt

Wir freuen uns über die erneut äußerst erfreulichen Performancezahlen der ÖWA Plus. Sie belegen die Relevanz unserer digitalen Ausgabe kleinezeitung.at, die weit über unser Hauptverbreitungsgebiets hinaus für ihre Aktualität, Qualität und Hintergrundinformationen geschätzt wird Thomas Spann, Kleine Zeitung Geschäftsführer

Graz (OTS) - Für die Online-Ausgabe der Kleine Zeitung gibt es laut ÖWA Plus weiterhin nur eine Richtung. Das historisch beste Ergebnis aus dem Mai 2019 wurde erneut ausgebaut: National liegt kleinezeitung.at mit 1,918 Usern monatlich bei einer Reichweite von 29,1 Prozent in Österreich. Das bedeutet, dass kleinezeitung.at fast jeden dritten Internetnutzer mindestens einmal im Monat erreicht.

Die kleinezeitung.at freut sich außerdem über besonders starke Reichweiten im Hauptverbreitungsgebiet der Kleinen Zeitung. So erzielt kleinezeitung.at in der Steiermark eine Reichweite von 55,5 Prozent und in Kärnten eine Reichweite von 53,5 Prozent.

" Wir freuen uns über die erneut äußerst erfreulichen Performancezahlen der ÖWA Plus. Sie belegen die Relevanz unserer digitalen Ausgabe kleinezeitung.at, die weit über unser Hauptverbreitungsgebiets hinaus für ihre Aktualität, Qualität und Hintergrundinformationen geschätzt wird “, erläutert Kleine Zeitung Geschäftsführer Thomas Spann, die aktuellen Ergebnisse.

Quelle der angeführten Studienwerte: ÖWA Plus 2019-II, Einzelangebot kleinezeitung.at



Rückfragen & Kontakt:

Dr. Andrea Rachbauer, Leitung Marketing Kleine Zeitung

+43 316 / 875 3100 bzw. +43 664 856 3304

andrea.rachbauer @ kleinezeitung.at