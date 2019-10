Möge die Macht mit dir sein: Deutschsprachige Free-TV-Premiere für „Rogue One: A Star Wars Story“ am 6. Oktober in ORF 1

Starbesetzte Vorgeschichte zum kultigen Weltraum-Epos – danach: „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“

Wien (OTS) - Eine neue Macht greift im Universum um sich – und es liegt an einer Gruppe mutiger Rebellen in einer weit entfernten Galaxie, diese aufzuhalten: So brechen u. a. Felicity Jones, Diego Luna, Donnie Yen, und der Golden-Globe- und Oscar-Preisträger Forest Whitaker in „Rogue One: A Star Wars Story“ auf, um die Konstruktionspläne des Todessterns, der Superwaffe des Imperiums, zu stehlen und seine Schwachstelle zu finden. Ihr Ziel ist es, die Rebellen im Krieg der Sterne vor der sicheren Zerstörung zu retten. Die deutschsprachige Free-TV-Premiere des Actionspektakels erzählt am Sonntag, dem 6. Oktober 2019, um 20.15 Uhr in ORF 1 die Vorgeschichte zum Science-Fiction-Klassiker „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ von George Lucas aus dem Jahr 1977, der gleich danach um 22.20 Uhr auf dem Programm von ORF 1 steht. Inszeniert hat das visuell gewaltige Spin-off-Abenteuer „Godzilla“-Regisseur Gareth Edwards. Das Drehbuch des weltweiten Kinoerfolgs – mit einem globalen Einspielergebnis von über einer Milliarde Dollar – stammt von Chris Weitz und Tony Gilroy. In weiteren Rollen sind u. a. Mads Mikkelsen, Ben Mendelsohn, Jiang Wen, Alan Tudyk, Riz Ahmed und Genevieve O'Reilly zu sehen.

Mehr zu den Inhalten:

„Rogue One: A Star Wars Story“ um 20.15 Uhr

Das Imperium bedroht mit dem neu errichteten Todesstern die gesamte Galaxie. Die junge Rebellin Jyn Erso (Felicity Jones) fliegt mit Captain Andor (Diego Luna) auf den Mond Jedha, wo der desertierte imperiale Pilot Bodhi (Riz Ahmed) für sie eine Nachricht von ihrem verschollenen Vater bereithält. Galen Erso (Mads Mikkelsen) ist einst verschleppt worden und hat seither bei Forschungsdirektor Krennic (Ben Mendelsohn) die Super-Waffe mitentwickelt, dabei aber eine Schwachstelle im Reaktor-Modul eingebaut. Jyn Erso und ihre wagemutigen Widerstandskämpfer Cassian Andor (Diego Luna) und K-2SO (Alan Tudyk) müssen die Pläne finden, um die Allianz der Rebellen vor ihrer Ausrottung zu retten.

„Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ um 22.20 Uhr

Seitdem die Republik zerstört worden ist, kämpft eine Gruppe Rebellen gegen das galaktische Imperium. Prinzessin Leia (Carrie Fisher), eine Führerin dieser Allianz, kann die Pläne für die gefährlichste Waffe des Herrschers an sich bringen. Sie wird aber von Darth Vader, der rechten Hand des Imperators, gefangen genommen. Luke Skywalker (Mark Hamill) versucht mit Hilfe des Raumdesperados Han Solo (Harrison Ford), Leia aus den Händen des Imperiums zu befreien.

