„Tag der Industrie“ 2019: Industrie stärkster Treiber für Wohlstand im Land

IV: Industrie sichert mehr als jeden zweiten Job in Österreich – Neue Darstellung industrieller Wertschöpfung in Österreich – Produzierender Bereich flächendeckend vertreten

Wien (OTS) - Für den heutigen „Tag der Industrie“ 2019 hat das Industriewissenschaftliche Institut (iwi) im Auftrag der Industriellenvereinigung (IV) die volkswirtschaftliche Bedeutung der Industrie und der mit ihr verbundenen Sektoren für das Land bestätigt: Demnach steht der sogenannte Servoindustrielle Sektor in Österreich direkt und indirekt für

2,5 Mio. Arbeitsplätze – das ist mehr als jeder zweite Job

eine Wertschöpfung im Ausmaß von über 180 Milliarden Euro – das entspricht mehr als 56 Prozent der gesamten Wertschöpfung des Landes

Zudem wurde für den „Tag der Industrie“ 2019 erstmals der prozentuelle Anteil der von der Industrie erbrachten Wertschöpfung für alle 2.098 Gemeinden in Österreich erhoben und dargestellt. Das zentrale Ergebnis: Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftssektoren ist der produzierende Bereich flächendeckend stark vertreten. Er ist in 99,94 (!) Prozent aller Gemeinden zu Hause – das heißt in 2.085 von 2.098 Kommunen.

Der „Tag der Industrie“ zählt seit rund 15 Jahren zum Höhepunkt im industriellen Vereinsjahr. Seit 2015 ist die „Industrie-Konferenz“ neben dem „Industrie-Empfang“ fixer Bestandteil des Programms. Hier diskutieren nationale und internationale Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über aktuelle wirtschafts- und industriepolitische Themen.

