ORF SPORT + mit der Leichtathletik-WM und mit der Fußball-2.-Liga

Am 4. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 4. Oktober 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Fußball-2.-Liga-Spiel FC Juniors OÖ – Austria Klagenfurt um 18.15 Uhr und von der IAAF-Leichtathletik-WM Doha 2019 um 20.15 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 21.45 Uhr, die Höhepunkte von der ÖRV-Rad-Bundesliga „ASVÖ King of the Lake Attersee Mannschaftszeitfahren“ um 22.15 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.30 Uhr.

In der zehnten Runde der Fußball-2.-Liga hat der FC Juniors OÖ am 4. Oktober den Tabellenführer Austria Klagenfurt zu Gast. Die Klagenfurter mussten sich zuletzt mit einem 1:1 gegen Steyr begnügen und haben jetzt nur mehr zwei Punkte Vorsprung vor der SV Ried. Die Juniors feierten in der vergangenen Runde einen 2:1-Auswärtssieg in Amstetten. Kommentator ist Oliver Polzer. (ORF-TVthek live von 18.15 bis 20.15 Uhr)

Von 27. September bis 6. Oktober gehen im Khalifa Stadium in Doha/Katar die 17. IAAF-Leichtathletik-Weltmeisterschaften über die Bühne. Insgesamt werden rund 2.000 Athletinnen und Athleten aus 209 Nationen an den Start gehen und um 49-mal Gold, Silber und Bronze kämpfen.

Die Kommentatoren sind Thomas König und Dietmar Wolff. (ORF-TVthek live von 19.00 bis 21.45 Uhr)

Das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, moderiert von Andreas Onea, berichtet von den Rugby-Staatsmeisterschaften. Zu Gast im Studio ist Rollstuhl-Rugby-Spieler Rene Hernesz. Weiters im Programm von „Ohne Grenzen“ sind Beiträge über Football-Spieler mit Prothesen und über die Aktion „Be Active“.

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen. Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 3. Oktober, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at