20. „ORF-Lange Nacht der Museen“ am 5. Oktober

ORF-Generaldirektor Wrabetz: „Eine der wichtigsten Kulturinitiativen des Landes mit bis dato rund 6,5 Millionen Besuchen“

Wien (OTS) - Die „ORF-Lange Nacht der Museen“ feiert ihr 20-Jahr-Jubiläum: Auch dieses Jahr haben Kulturinteressierte mit nur einem Ticket Zugang zu rund 730 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen in ganz Österreich sowie in Teilen von Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland (Lindau am Bodensee und Tettnang). Am 5. Oktober 2019 laden der ORF und seine Partner von 18.00 bis 1.00 Uhr Früh wieder zu einer kulturellen Entdeckungsreise und bieten ein vielfältiges Programm für Jung und Alt. Der ORF wird in seinen Medien ausführlich berichten. Informationen rund um die „ORF-Lange Nacht der Museen“ gibt es unter langenacht.ORF.at.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Die ,ORF-Lange Nacht der Museen‘ feiert 20-Jahr-Jubiläum. Zeit, Bilanz zu ziehen: Im Jahr 2000 ins Leben gerufen, ist sie heute eine der wichtigsten Kulturinitiativen des Landes. Rund 6,5 Millionen Kulturbegeisterte konnten in dieser Zeit begrüßt werden. Ein Erfolg, der durch das Zusammenwirken von ORF als größtem Kulturproduzenten und -veranstalter des Landes und den teilnehmenden Museen, Galerien und Kultureinrichtungen gemeinsam erreicht wurde. Auch in diesem Jahr präsentieren 730 Häuser ihre Kunstschätze und ermöglichen auf diese Weise – gemeinsam mit dem ORF – einen direkt erlebbaren Mehrwert. Der ORF begleitet die ‚Lange Nacht‘ auch wieder in Radio, TV und Online. ORF III berichtet am Tag der Veranstaltung in einer Sondersendung mit zahlreichen Live-Einstiegen.“

„Treffpunkt Museum“ als zentraler Ausgangspunkt

In jeder Landeshauptstadt bietet sich ein „Treffpunkt Museum“ als zentraler Sammelplatz für alle Besucherinnen und Besucher an – einzige Ausnahme ist Vorarlberg, hier ist er in Dornbirn. In Villach und Krems wird jeweils ein zusätzlicher „Treffpunkt Museum“ eingerichtet. In Wien befindet sich der „Treffpunkt Museum“ am Maria-Theresien-Platz. Bei jedem „Treffpunkt Museum“ sind Tickets, Booklets mit umfangreichen Informationen zu den Programmangeboten und Infos zu den Bus- und Fußrouten der „ORF-Langen Nacht der Museen“ erhältlich. Gleichzeitig nehmen hier die meisten Bus- und Fußrouten ihren Ausgang.

Die Tickets

Tickets kosten regulär 15 Euro und gelten am 5. Oktober 2019 von 18.00 bis 1.00 Uhr als Eintrittskarten für alle beteiligten Institutionen, als Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien und auf allen Linien des Vorarlberger Verkehrsverbundes. Ermäßigte Tickets kosten 12 Euro und gelten für Schüler/innen, Studierende, Seniorinnen, Senioren, Menschen mit Behinderungen, Präsenzdiener und Ö1-Club-Mitglieder. Regionale Tickets kosten 6 Euro und ermöglichen den Eintritt in regionale Museen eines Bundeslandes ohne Shuttlebus-Service. Regionale Tickets sind nicht für Wien und die Landeshauptstädte erhältlich. Der Eintritt für Kinder bis 12 Jahre ist frei. Im Vorverkauf sind die Tickets bei allen teilnehmenden Museen und Kulturinstitutionen erhältlich, in diesen und am „Treffpunkt Museum“ auch am Tag der Veranstaltung.

Anlässlich der 20. „ORF-Langen Nacht der Museen“ erhalten alle Besucher/innen, die nach dem 5. Oktober 1999 geboren sind, 20 Prozent Ermäßigung auf das reguläre Ticket (12 anstatt 15 Euro).

Kunst- und Kulturerlebnis speziell für Kinder

Den jungen Kunst- und Kulturfans wird bei der „ORF-Langen Nacht der Museen“ auch dieses Jahr besonderes Augenmerk geschenkt: Rund 300 Museen in ganz Österreich sowie in Teilen von Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland (Lindau am Bodensee und Tettnang) warten mit kindergerechten Zusatzangeboten auf. Alle Museen, die ein spezielles Kinderprogramm anbieten, sind in den Booklets durch das Icon „Kinderaktion“ gekennzeichnet und somit leicht zu erkennen. Der Kinderpass, der die Jüngsten ab dem dritten Museumsbesuch mit einem kleinen Geschenk belohnt, findet sich im Booklet ab Seite 10.

Mobil durch die „ORF-Lange Nacht der Museen“

Das „Lange Nacht“-Ticket gilt von 5. Oktober, 17.30 Uhr, bis 6. Oktober 2019, 1.30 Uhr, für die Verkehrsmittel des öffentlichen Verkehrs in Wien (inkl. Nightline-Busse) sowie als Fahrschein für Kinder unter 12 Jahren in Begleitung des Karteninhabers bzw. der Karteninhaberin. Darüber hinaus können damit die Shuttlebusse der „ORF-Langen Nacht der Museen“ gratis benützt werden. Die Linien der Shuttlebusse sind in Wien an das U-Bahn-Netz angebunden und ermöglichen so eine individuelle Routenplanung. Für Citybike-Wien-Nutzer/innen ist eigens für die „ORF-Lange Nacht der Museen“ eine zusätzliche mobile Citybike-Wien-Station am „Treffpunkt Museum“ eingerichtet. In Vorarlberg gilt das „ORF-Lange Nacht der Museen“-Ticket auch heuer als Fahrschein für die regulären öffentlichen Verkehrsmittel im Streckennetz des Vorarlberger Verkehrsverbundes sowie des Verkehrsbetriebs LIECHTENSTEINmobil.

Die „ORF-Lange Nacht der Museen“ in den Medien des ORF

Die Kulturberichterstattung des ORF-Fernsehens greift die „ORF-Lange Nacht der Museen“ in diversen Beiträgen thematisch auf. Weiters berichten aktuelle Nachrichtensendungen sowie die Landesstudios über dieses Kulturhighlight. Neben ausführlichen Informationen zur „ORF-Langen Nacht der Museen“ auf http://langenacht.ORF.at berichtet auch das ORF.at-Netzwerk. Die „ORF-Lange Nacht der Museen“-App stellt die Inhalte der Website für die mobile Nutzung bereit. Die App ist kostenlos, für Android im Google-Play und für iPhone im App-Store verfügbar. Der ORF TELETEXT wird auf Seite 416 die wichtigsten Serviceinfos über Tickets, Treffpunkte etc. bereitstellen.

Anlässlich der 20. „ORF-Langen Nacht der Museen“ macht auch ORF III Kultur und Information am Samstag, dem 5. Oktober, ab 9.00 Uhr 21 Stunden lang einen dokumentarischen Streifzug durch die Geschichte Österreichs und greift die Inhalte von aktuellen Ausstellungen auf. Außerdem meldet sich ORF III erneut ganztags live aus dem Wiener MuseumsQuartier und begleitet die Ereignisse rund um die 20. „ORF-Lange Nacht der Museen“. Höhepunkt des ORF-III-Programmtages ist um 20.15 Uhr eine Live-Sondersendung von der ORF-III-Hauptbühne im MuseumsQuartier. Darin begrüßen die ORF-III-Moderatoren Ani Gülgün-Mayr, Peter Fässlacher und Patrick Zwerger hochkarätige Gäste zum Gespräch, erkunden die interessantesten sowie kuriosesten Ausstellungen Österreichs und werfen einen Blick auf die Highlights der diesjährigen „ORF-Langen Nacht der Museen“.

