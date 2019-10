Voglauer/Rabitsch (Grüne) zu Tierschutztag: Tiertransporte in Drittländer müssen dringend überprüft werden

Grüne fordern Moratorium - Transporte sind offenbar nicht rechtskonform

Wien (OTS) - "Tiertransporte aus Österreich in Drittländer wie den Iran oder Usbekistan müssen ganz dringend auf ihre Rechtskonformität überprüft werden. Wir haben ernstzunehmende Belege dafür, dass keine Veterinärbehörde diese Transporte abfertigen dürfte. Bevor es hier keine rechtliche Klärung gibt, sollten die Transporte ausgesetzt werden," fordert Olga Voglauer, designierte Nationalratsabgeordnete der Grünen anlässlich des morgigen Welttierschutztages.

In Deutschland haben mehrere Länder, beispielsweise Niedersachsen und Schleswig-Holstein, die Transporte von Rindern über Belarus und Russland untersagt, weil die Aufenthaltsorte, die für einen rechtskonformen Transport nötig sind, schlichtweg nicht vorhanden sind.

"Seit Jahren mache ich die zuständigen Behörden in Österreich darauf aufmerksam, dass rechtskonforme Transporte in die zentralasiatischen Nachfolgestaaten der Sowjetunion am Straßenweg schlichtweg nicht möglich sind. Die Kontrollstellen, an denen Rinder in Entsprechung des EuGH-Urteils C-424/13 abgeladen werden können, existieren einfach nicht. Deutsche AmtstierärztInnen haben dies nun vor Ort überprüft und bestätigt. Die Politik in einigen deutschen Bundesländern hat die Konsequenzen gezogen. In Österreich scheint man auf diesem Auge blind zu sein," kritisiert Alexander Rabitsch, Tierarzt und Tiertransportexperte.

Nach ihrem überwältigenden Wahlerfolg stürzen sich die Grünen nun in die inhaltliche Arbeit: "Wir fordern ein sofortiges Moratorium der Transporte nach Zentralasien. Falls die Verantwortlichen nichts unternehmen, werden wir sowohl auf parlamentarischer wie auf rechtlicher Ebene tätig werden müssen," sagt Voglauer.

