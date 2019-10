Neu am ORF-Serienmontag: „9-1-1 Notruf L.A.“ startet in die zweite Staffel

Ab 7. Oktober immer montags in ORF 1

Wien (OTS) - In einem Wechselspiel aus harter Realität und humorvoller Teamdynamik finden sich die Rettungskräfte des L.A.-Police- und Fire-Departments tagtäglich wieder – ihre Herausforderungen, im Beruf und im Privatleben, stehen auch in der zweiten Staffel im Mittelpunkt der US-Drama-Serie „9-1-1 Notruf L.A.“, die als ORF-Premiere ab 7. Oktober 2019, um 23.00 Uhr am ORF-1-Serienmontag auf dem Programm steht. In 18 spannenden Episoden rund um den Arbeitsalltag in der Notrufzentrale und die Einsätze der Rettungskräfte spielen wieder gefeierte Serienstars wie Oscar-Nominee Angela Bassett, Peter Krause („Six Feet Under“) und Aisha Hinds („Under the Dome“). Neu mit im Team sind Jennifer Love Hewitt und Ryan Guzman.

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge: „Unter Druck“ um 23.00 Uhr

L.A. wird von einer Hitzewelle geplagt. Die Rettungskräfte müssen trotz der Temperaturen einen kühlen Kopf bewahren. Buck (Oliver Stark) und sein neuer Kollege Eddie (Ryan Guzman) kümmern sich um einen Mann, dem eine Granate im Oberschenkel steckt. Da es zu gefährlich wäre, ihren Patienten ins Krankenhaus zu bringen, müssen Eddie und Buck den Sprengkörper im Krankenwagen entfernen. Die Zeit drängt, denn der Mann droht zu verbluten. Unterdessen tritt Bucks Schwester Maddie (Jennifer Love Hewitt) in die Fußstapfen von Abby (Connie Britton) und übernimmt deren Job in der Notrufzentrale.

