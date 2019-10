Zwölf Projekte mit dem begehrten Salzherz ausgezeichnet!

Bei der zehnten Auflage des Salzburger Regionalitätspreises der Bezirksblätter Salzburg wurden Projekte aus dem Bundesland Salzburg mit der einzigartigen Salzherz-Skulptur ausgezeichnet.

Salzburg (OTS) - Ein Jubiläum mit zahlreichen Gästen aus der Salzburger Wirtschaft, Politik und Gesellschaft durften die Bezirksblätter Salzburg gestern gemeinsam mit ihren Hauptpartnern ORF Salzburg und Raiffeisenverband Salzburg und weiteren Unterstützern im Kavalierhaus in Klessheim feiern.

Zweifelsohne: die "echten Stars" an diesem Abend waren aber die Preisträger, die in insgesamt zwölf Kategorien mit dem "Salzherz", kreiert von Künstler Jörg Wascher, ausgezeichnet wurden. Erstmals vergaben die Bezirksblätter Salzburg den Preis auch in den Kategorien "Ressourcenmanagement und Nachhaltigkeit" sowie "Salzburg digital".

Preisträger in allen Bezirken Salzburgs

Der Jubel war bei allen Preisträgerinnen und Preisträgern groß. Nicht nur Institutionen wie das Salzburger Agrar Marketing, das in der Kategorie „Land- und Forstwirtschaft“ mit ihrem Projekt „SalzburgerLand Lebensmittel – garantiert regional“ überzeugen konnte, sondern auch kleinere Betriebe wie die Tischlerei Hirscher aus Adnet holten sich die begehrte Skulptur. Auch zwei Salzburger Bildungseinrichtungen – die HBLA Ursprung und die Landwirtschaftlichen Schulen Klessheim fanden sich unter den Preisträgern.

Wilfried Haslauer, der Wandel der Zeit und ein Defibrilator

Dafür, dass Landeshauptmann Haslauer seit der ersten Stunde des Regionalitätspreises mit dabei war und die Initiative auch weiterhin unterstützen wird, bedankte sich Michael Kretz persönlich mit der Überreichung einer Fotocollage. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums wurde von den Bezirksblättern Salzburg außerdem gemeinsam mit Sabine Kornberger-Scheuch und Anton Holzer vom Roten Kreuz Salzburg ein Defibrilator für den Gaisberg an die Stadt Salzburg, repräsentiert durch Martina Berthold und Harald Kratzer, übergeben.

Die Bezirksblätter Salzburg, eine Marke der RMA, erscheinen wöchentlich mit sieben Regionalausgaben.

Weiterführende Links:

Bezirksblätter Salzburg: www.meinbezirk.at/salzburg

RMA – Regionalmedien Austria AG: www.regionalmedien.at

Regionalitätspreis 2019: www.meinbezirk.at/regiopreis

Rückfragen & Kontakt:

Bezirksblätter Salzburg

Julia Hettegger Bakk.phil.MA

Chefredakteurin

M +43/664/80 666 4657

jhettegger @ bezirksblaetter.com

meinbezirk.at/salzburg