Am 8.10. im ORF RadioKulturhaus: „Aus dem Archiv“ mit Rudolf Buchbinder

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 8. Oktober (19.30 Uhr) ist in „Aus dem Archiv“ bei Moderator Christian Reichhold einer der legendärsten klassischen Pianisten unserer Zeit zu Gast. Rudolf Buchbinder wird – gemeinsam mit seiner Frau Agi Buchbinder und seinem Weggefährten Otto Schenk – auf der Bühne des Großen Sendesaals im ORF-RadioKulturhaus erwartet. Die Veranstaltung im ORF RadioKulturhaus kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Seine Spielweise wird für ihre intellektuelle Tiefe und musikalische Freiheit weltweit gefeiert. Als maßstabsetzend gelten insbesondere seine Darbietungen der Werke Ludwig van Beethovens. Über 50 Mal führte Rudolf Buchbinder die 32 Klaviersonaten auf der ganzen Welt bisher zyklisch auf und entwickelte die Interpretationsgeschichte dieser Werke über Jahrzehnte weiter. Als erster Pianist spielte er bei den Salzburger Festspielen sämtliche Beethoven-Sonaten innerhalb eines Festspielsommers. Anlässlich des 250. Geburtstags des Komponisten gibt der Wiener Musikverein in der Konzertsaison 2019/20 erstmals in seiner 150-jährigen Geschichte mit Rudolf Buchbinder einem einzelnen Pianisten die Ehre, alle fünf Klavierkonzerte Ludwig van Beethovens in einem eigens aufgelegten Zyklus aufzuführen. Buchbinders Partner für dieses Ausnahme-Projekt sind das Gewandhausorchester Leipzig unter Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons, die Wiener Philharmoniker unter Riccardo Muti und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, die Münchner Philharmoniker und die Sächsische Staatskapelle Dresden unter ihren Chefdirigenten Mariss Jansons, Valery Gergiev und Christian Thielemann. Die Zuspielungen aus dem ORF Archiv präsentiert Regina Nassiri. Der Eintritt beträgt EUR 25,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

01 36069/19121

claudia.zinkl @ orf.at