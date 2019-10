In memoriam Karel Gott ändert der ORF sein Programm

Porträt „Ein Abend für Karel Gott“ und die ersten fünf Folgen von „Biene Maja“ am 5. Oktober

Wien (OTS) - In memoriam Karel Gott ändert der ORF sein Programm und gedenkt des im Alter von 80 Jahren verstorbenen Schlagerstars am Samstag, dem 5. Oktober 2019, um 21.55 Uhr in ORF 2 mit dem Filmporträt „Ein Abend für Karel Gott“: In der Dokumentation ist es Autorin Heike Sittner gelungen, den Star für ein ausführliches Interview zu gewinnen und gewährt so einen ganz privaten Blick auf die beispiellose Weltkarriere eines Stars und die ungewöhnliche Biografie eines Grenzgängers. Der Film zeigt die Brüche und Umbrüche im Privaten genauso wie die wichtigsten Stationen in seiner musikalischen Karriere.

Untrennbar verbunden mit Karel Gott ist auch der Titelsong der beliebten Trickserie „Biene Maja“, die im ORF seit 1976 bereits mehrere Generationen begeistert. Bereits ab 10.10 Uhr zeigt ORF 1 am Samstag, dem 5. Oktober, deshalb die ersten fünf Folgen der Kultserie: „Maja wird geboren“ (10.10 Uhr), „Maja lernt fliegen“ (10.35 Uhr), Maja und die Libelle Schnuck“ (11.00 Uhr), „Maja bei den Ameisen“ (11.20 Uhr) und „Maja und die Stubenfliege Puck“ (11.45 Uhr).

