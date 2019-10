ASFINAG: Tag der deutschen Einheit und der Ausklang des Münchner Oktoberfestes sorgen für erhöhtes Verkehrsaufkommen

Im Herbst gilt: Konzentriert fahren, Nebel und Regen nehmen zu

Wien (OTS) - Heute, Donnerstag, 3. Oktober, ist in Deutschland ein Feiertag. Viele deutsche Staatsbürger nutzen diesen freien Tag für ein verlängertes Wochenende. Daher rechnet die ASFINAG ab heute, bis zum Wochenende mit erhöhtem Verkehrsaufkommen in Grenznähe. Vor allem auf der A 8 Innkreis, der A 12 Inntal- und der A 13 Brenner Autobahn kann es zu Verzögerungen kommen. Gleichzeitig starten in vielen Teilen Deutschlands – ausgenommen sind Bayern und Baden-Württemberg – die Herbstferien.

Das Münchner Oktoberfest klingt aus

Noch bis Sonntag, 6. Oktober findet in München das Oktoberfest statt. Daher werden auch viele Österreicherinnen und Österreicher einen letzten Ausflug zum Bierzelt-Fest unternehmen. Vor allem zwischen Salzburg und München ist daher am Samstag Richtung Deutschland und am Sonntag Richtung Österreich mit viel Verkehr zu rechnen.

Der Herbst hält Einzug in Österreich

Der Sommer ist definitiv vorüber. Die Temperaturen sinken und für die kommenden Tage ist Regen angesagt. „Besonders jetzt im Herbst heißt es, unbedingt konzentriert zu fahren und mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs zu sein. Unsere zwei wichtigsten Tipps für eine sichere Fahrt bei diesem Wetter: sehen und gesehen werden“, erklärt ASFINAG-Verkehrssicherheits-Experte Bernhard Lautner.

Die ASFINAG-Tipps:

Geschwindigkeit anpassen und Abstand halten: Passen Sie die Geschwindigkeit rechtzeitig an die Fahrverhältnisse an. Eine Faustregel für den richtigen Abstand ist die Zwei-Sekunden-Regel: Wenn das vorausfahrende Fahrzeug einen markanten Punkt passiert, langsam '21, 22' zählen. Erst dann sollte man selbst diesen Punkt passieren, sonst ist der Abstand zu gering.





Vorsicht in Nebelzonen – Vorausschauend fahren: Bei schlechter Sicht auch Nebelschlussleuchte aktivieren, aber bei Kolonnenverkehr und besserer Sicht bitte wieder ausschalten – die Nebelschlussleute blendet und irritiert die nachfolgenden Lenkerinnen und Lenker. Bei Nebelpunkten am rechten Rand auf der Autobahn gilt: Drei Punkte bedeuten normale Sicht – sind lediglich zwei Punkte gleichzeitig sichtbar, sollte die Geschwindigkeit auf 60 km/h, bei einem sichtbaren Nebelpunkt auf 40 km/h gedrosselt werden.

