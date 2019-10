Hartlauer Bischofshofen im neuen Design: Neueröffnung nach Umbau und neues Hörstudio

Steyr/Bischofshofen (OTS) - Am 3. Oktober eröffnet in Bischofshofen das neu umgebaute Geschäft am Franz Mohshammer Platz 7. Neben der gewohnten Fachkompetenz warten vier Tage lang löwenstarke Eröffnungsaktionen auf alle Kunden.

Das 8 Personen starke Team rund um Geschäftsleiter Stephan Fischer freut sich, seine Kunden am neu umgebauten barrierefreien Standort begrüßen zu dürfen. „Hartlauer gibt es mittlerweile mehr als 20 Jahre in Bischofshofen. Das neue Geschäft bietet uns nun die Möglichkeit, dass wir unseren Kunden in den vier Unternehmensbereichen Foto, Handy, Optik und Hörgeräte eine noch größere Auswahl an Hartlauer-Produkten mit kompetenter Beratung und Service bereitstellen können.“

Alle Netzbetreiber und eine große Produktauswahl

Neben allen Netzbetreibern beinhaltet der neue Ladenbau natürlich auch noch mehr Platz für die Sortimentsvielfalt bei Smartphones, Tablets, Smartwatches und vielem mehr. „In unserem modern ausgestatteten Geschäft finden wir für jeden Kunden genau das Richtige.“, ist sich Fischer sicher.

Neues Hören – dank modernster Hörtechnologie

Stolz ist man auch über die Einführung eines neuen Hörgerätebereiches: „Gutes Hören gehört in die besten Hände. Mit dem neuen modernen Hörstudio können wir unseren Kunden ab sofort neben dem Kontaktlinsen- und Refraktionsstudio in der Optik einen weiteren wichtigen Gesundheitsbereich rund ums Thema Hören anbieten.“

Löwenservice

Bei Hartlauer beginnt das Serviceangebot dort, wo es bei anderen oft aufhört. Das schätzen Stammkunden und Neukunden zugleich und die Nachfrage steigt. „Egal ob das Einrichten von Smartphone oder Smartwatch, die Digitalisierung seiner persönlichen Schätze wie Dias oder Fotos oder ein abgestimmtes Brillen- oder Hörgeräteservice – unsere Kunden nehmen mehr und mehr unsere hausinternen Dienstleistungen in Anspruch.“ betont Fischer und freut sich darauf, seine Kunden gemeinsam mit seinem Team auch in Zukunft zur vollsten Zufriedenheit bedienen zu dürfen.

