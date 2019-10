Convention Bureau macht Niederösterreich für internationale Kunden erlebbar

LR Bohuslav: Unser Land hat sich unter Geschäftsreisenden einen hervorragenden Ruf erarbeitet

St. Pölten (OTS/NLK) - Vom 22. bis 26. September kamen rund 300 Agenturen und Incentive-Veranstalter mit Leistungsträgern aus ganz Europa zur „Private MICE Vienna“. Das erfolgreiche B2B-Format, das vom britischen Unternehmen Worldwide Events organisiert wird, steht nicht nur für das Knüpfen wertvoller Kontakte und die Vernetzung von Unternehmern, sondern auch für ausgesuchte Aktivprogramme, die nach den halbtägigen Meetings angeboten werden.

Für ausgewählte Side-Events war das Convention Bureau Niederösterreich (CBNÖ) zuständig, das mit seinen Top-Partnern drei Programme ausgearbeitet hat, unter denen die Teilnehmer des „Private MICE Vienna“ an zwei Nachmittagen aussuchen konnten. „Niederösterreich hat sich mit seinen ausgezeichneten Seminarbetrieben und außergewöhnlichen Eventlocations unter Geschäftsreisenden einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Persönlicher Kundenkontakt und Netzwerken, vor allem mit internationalen Partnern, steht ganz oben auf der Agenda, während die Gäste die Vorzüge des Gastgeberlandes Niederösterreich genießen“, erklärt Tourismus- und Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav.

„Das ,Private MICE Forum‘ war eine willkommene Gelegenheit, uns einem internationalen Fachpublikum auch als Top-Region für eindrucksvolle Incentives und nachhaltige Teambuilding-Programme zu präsentieren“, fügt Edith Mader, Leiterin des CBNÖ hinzu.

Das Convention Bureau Niederösterreich ist eine unabhängige Informations- und Koordinationsplattform für den Wirtschaftstourismus in Niederösterreich. Es dient als Anlaufstelle für Anfragen und unterstützt in dieser Funktion seine Kunden aus dem In- und Ausland bei der Organisation ihrer Veranstaltung. Zudem organisiert es zahlreiche Marketingaktivitäten, die Niederösterreichs Ruf als Top-Destination für Seminare, Kongresse, Tagungen und Incentives am internationalen Markt festigen.

Nähere Informationen: Büro LR Bohuslav, Markus Burgstaller, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail markus.burgstaller @ noel.gv.at, bzw. Niederösterreich-Werbung, Tina Fuchsberger, Telefon 02742/9000-19844, E-Mail tina.fuchsberger @ noe.co.at, www.niederoesterreich.at, www.convention.niederoesterreich.at

