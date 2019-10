Zwei Führungen durch das ehemalige Sophienspital: Finale für temporäre Öffnung

Wien (OTS) - Am 8. und 9. Oktober finden Besichtigungen statt

Auf dem Gelände des ehemaligen Sophienspitals im 7. Bezirk entsteht geförderter Wohnraum inklusive eines Gemeindebaus Neu. Zum Abschluss der temporären Zwischenöffnung im Sommer können die leerstehenden Gebäude am 8. und 9. Oktober jeweils um 16 Uhr im Rahmen einer Führung besichtigt werden.

Führung durch die Gebäude: Geschichten aus der Zeit des Spitalsbetriebes

Von August bis Anfang Oktober wurde der Park am Gelände, der auch künftig erhalten werden soll, tageweise für die BewohnerInnen geöffnet. Die Gebietsbetreuungen Stadterneuerung waren vor Ort und boten ein vielseitiges begleitendes Programm – von Beratung zu „Garteln ums Eck“ bis zu Picknick, mobiler Minibücherei und einem Tischtennisturnier. Mehr als 300 BewohnerInnen nutzten das zusätzliche Freiraumangebot im Bezirk. Auf besonderes BesucherInnen-Interesse stießen die ehemaligen Spitalsgebäude, die derzeit leer stehen.

„Das ist eine einmalige Gelegenheit, die Gebäude des ehemaligen Sophienspitals an zwei Tagen zu besichtigen“, so Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal. Aktuell sucht der wohnfonds_wien im Rahmen eines Bauträgerwettbewerbs Konzepte für die Gebietsentwicklung. Für einen Teil des Baubestandes ist eine einjährige Zwischennutzung geplant. „Ich freue mich sehr, dass wir auf dem Gelände des ehemaligen Sophienspitals geförderten Wohnraum errichten können“, so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Führungen durch das ehemalige Sophienspital – mit GB* und wohnfonds_wien

Dienstag, 8. Oktober 2019

Mittwoch, 9. Oktober 2019

Treffpunkt: Apollogasse 9, 1070 Wien, jeweils 16 Uhr



Die TeilnehmerInnenzahl ist begrenzt. Anmeldung unter mitte@gbstern.at.





Besichtigt werden die beiden Gebäude Karl-Ludwig-Pavillon und Kenyon-Pavillon - mit dem denkmalgeschützten Foyer sowie der von Architekt Kohlbauer geplante Europapavillon.

Kurt Toifl, ehemaliger Direktor des Sophienspitals, wird die Führung begleiten und Interessantes aus den Zeiten des Spitalbetriebs erzählen.

Ausblick auf zukünftige Entwicklung

Im Sommer fiel beim wohnfonds_wien der Startschuss für das Verfahren zur Schaffung von geförderten Wohnungen samt Öffnung des Grünraumes auf dem Areal. Erstmals findet dabei eine Kombination von Neubau und Sanierung in einem Bauträgerwettbewerb statt. Derzeit werden Konzepte für die Entwicklung des Areals sowie InteressentInnen und Ideen für eine einjährige Zwischennutzung bis zum Start der Gebietsentwicklung gesucht. Alle Informationen: www.wohnfonds.wien.at

Das ehemalige Sophienspital



Das Areal, das von Neubaugürtel, Stollgasse, Apollogasse und Kaiserstraße eingegrenzt wird, umfasst rund 13.300 Quadratmeter. Hier wurde 1879/1880 nach Plänen von Baumeister Franz Wigang der Kenyon-Pavillon errichtet, die Eröffnung des Spitals erfolgte am 28. Mai 1881 durch Erzherzogin Sophie. Nach der Übernahme durch den Wiener Krankenanstaltenfonds im Jahr 1900 erfolgte eine Vergrößerung des Spitals durch den Bau des Karl-Ludwig-Pavillons. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die Stadt Wien das Spital, in den 1980er Jahren erfolgte eine Umgestaltung in ein Pflegeheim. Im Jahr 1997 wurde der markante Zubau entlang des Gürtels von Architekt Martin Kohlbauer realisiert. Nachdem der Beschluss gefasst wurde, das Spital aufzugeben und die Fläche anders zu nutzen, fanden im Juni 2018 Bürgerinformationsnachmittage im Auftrag der Bezirksvorstehung statt, bei denen Ideen ausgetauscht wurden.





Rückfragen & Kontakt:

Gerda Mackerle

Pressesprecherin StRin Kathrin Gaál

T: 01 4000 81983

gerda.mackerle @ wien.gv.at



Irene Grabherr

Öffentlichkeitsarbeit

GB* - Gebietsbetreuung Stadterneuerung

T: 01 214 39 04

irene.grabherr @ gbstern.at