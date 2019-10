Nehammer: Die Vorwürfe gegen die Volkspartei brechen wie ein Kartenhaus zusammen

Staatsanwaltschaft bestätigt, dass angebliche ÖVP-Mails gefälscht waren

Wien (OTS) - „Als Volkspartei waren wir im Wahlkampf mit massiven Unterstellungen konfrontiert. Diese Vorwürfe brechen nun allesamt wie ein Kartenhaus zusammen. Sei es beim Schreddern, den gefälschten E-Mails oder dem Hacker-Angriff. Die Volkspartei war immer Vorwürfen ausgesetzt, man habe etwas zu verstecken oder würde unrechtmäßig agieren. Nun zeigt sich nach und nach, dass an diesen ganzen bösartigen Angriffen absolut nichts dran war und die Volkspartei in all diesen Fällen recht hatte“, so Karl Nehammer, Generalsekretär der Volkspartei.



„Der Wahlkampf ist vorbei, daraus ergibt sich die Chance endlich wieder zu einem besseren politischen Klima zu finden. Als Volkspartei wollen wir eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen Parteien im Parlament“, so Nehammer abschließend.



