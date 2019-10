Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein zu Besuch am IST Austria

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein besuchte das IST Austria zum Austausch über Exzellenz in der Grundlagenforschung und Best Practices der internationalen Forschungslandschaft.

Klosterneuburg (OTS) - Gestern Nachmittag besichtigte Bundeskanzlerin Birgitte Bierlein das Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) in Klosterneuburg. Im Austausch mit IST Austria-Präsident Thomas A. Henzinger und Managing Director Georg Schneider wurden internationale Best Practices der exzellenten Grundlagenforschung und die Bedeutung von Wissenschaft in einer modernen Gesellschaft thematisiert. Bei der Tour über das Campusgelände wurden die nächsten Ausbaustufen und Entwicklungen des IST Austria erläutert. Professor Johann Danzl und sein PhD Student Mojtaba Tavakoli gaben Einblick in ihren Laboralltag und die Entwicklung neuer hochauflösender Mikroskopie-Techniken.

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein zur Entwicklung des IST Austria: „Das IST Austria ist im Bereich der Forschung und technischen Entwicklung eine österreichische Erfolgsgeschichte. Das Institut leistet einen unerlässlich positiven Beitrag zur Reputation unseres Forschungsstandortes, der zurecht auch international höchste Anerkennung findet.“

Rückfragen & Kontakt:

IST Austria

Kathrin Pauser

Media Relations

+43-(0)676 7016752

kathrin.pauser @ ist.ac.at

www.ist.ac.at