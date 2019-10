950.000 Euro für den Ausbau von Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

LR Teschl-Hofmeister: Wir müssen dort Angebote schaffen, wo Bedarf besteht

St. Pölten (OTS/NLK) - In der letzten Regierungssitzung hat die niederösterreichische Landesregierung Fördersummen von insgesamt mehr als 950.000 Euro für den Ausbau von Einrichtungen für Menschen mit Behinderung beschlossen. „Die Fördersumme wird auf drei Einrichtungen aufgeteilt und bietet Unterstützung für die anstehenden Um- bzw. Neubauarbeiten. Das Land Niederösterreich steht hier gerne unterstützend zur Seite. Es ist uns ein großes Anliegen, dass Menschen mit Behinderung in Niederösterreich die bestmögliche Betreuung erfahren können“, so Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Konkret handelt es sich um ein Projekt in Lanzenkirchen im Bezirk Wiener Neustadt, um ein Projekt in Ternitz im Bezirk Neunkirchen und um ein Projekt in Baumgarten im Bezirk Tulln. So ist in Lanzenkirchen die Errichtung von 16 vollzeitbetreuten und vier teilzeitbetreuten Wohnplätzen, sowie acht Tagesstättenplätzen für Menschen mit Behinderung geplant. In Ternitz wiederum soll der Neubau einer Tagesstätte 14 weitere Betreuungsplätze für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung ermöglichen. Beim dritten Projekt soll eine neue Tagesstätte in Baumgarten bei Tulln errichtet werden, um in Zukunft Platz zur Betreuung von acht Personen mit intellektueller/körperlicher Behinderung anbieten zu können.

„Wir wissen, dass eine ganzheitliche und qualitativ hochwertige Betreuung auch entsprechende Rahmenbedingungen braucht. Das Land Niederösterreich ist darum bemüht diese sicherzustellen und weiterauszubauen, weshalb wir auch bei diesen Projekten sehr gerne als starker Partner zur Seite stehen“, so Teschl-Hofmeister abschließend.

