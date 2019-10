AVISO: 9.10.2019, 11:15 Uhr, Reden über ein Tabu: Armut und Psychische Erkrankung

Pressekonferenz am Vortag des Welttages der psychischen Gesundheit

St. Pölten (OTS) - Ob „arm und krank“ oder „krank und arm“: Von Armut betroffene Menschen befinden sich in einer finanziellen Notlage die oft mit Dauerstress verbunden ist. In der Folge treten Selbstwertkrisen und sozialer Rückzug sowie psychische Erkrankungen wie beispielsweise Angststörungen, Depressionen, psychosomatische Erkrankungen oder Suchterkrankungen vermehrt auf.

Als Caritas haben wir unterschiedliche Unterstützungsangebote für Menschen die von Armut und auch psychischen Erkrankungen betroffen sind. Um diese weiterhin finanzieren zu können, sammelt die Caritas im Rahmen der diesjährigen Inlandskampagne in der Diözese St. Pölten konkret für Menschen in Not in Österreich.



Hannes Ziselsberger, Direktor der Caritas der Diözese St. Pölten

Susanne Karner, Bereichsleitung Caritas Psychosoziale Einrichtungen

Anna Entenfellner, Leitung Caritas Psychosozialer Dienst

Im Publikum werden Betroffene anwesend sein, die im Anschluss für Fragen und Interviews zur Verfügung stehen.

Ort: Caritas BBO – Beschäftigung und Berufsorientierung,

Wenzel Kaska Straße 4, 3100 St. Pölten

