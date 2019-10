Waves präsentiert neue Audiotest Labore in Taipeh

San Francisco (ots/PRNewswire) - Waves, der führende Anbieter von Audio-Technologien für professionelle Audio- und Unterhaltungselektronik, gibt die Eröffnung von neuen Testlabore in Taipeh bekannt. Die Einrichtungen umfassen 4 ETSI-Test- und F&E-Labore sowie eine speziell entwickelte Absorberkammer für präzise akustische Messungen. Die Labore sind für den Test von Sprachkommunikation und automatischen Spracherkennungstechnologien für intelligente Lautsprecher und andere mobile Geräte konzipiert. Die neuen Labore von Waves in Taipeh befinden sich in einem der Top-Technologiezentren für IoT-Giganten wie Dell, Acer und Qualcomm und sind auf schnelle akustische Tests und Lösungen spezialisiert. Waves lädt die Presse zur offiziellen Eröffnung am 7. Oktober ein.

Die Labore wurden sorgfältig nach den Vorgaben von PAL Acoustics Technology konzipiert. PAL ist auf die Prüfung von akustischen Feldern spezialisiert und gilt als Standard für die Prüfung von Microsoft- und Amazon-kompatiblen Produkten. Das Kronjuwel der neuen Einrichtung ist das ALI-Labor mit einer schalltoten Kammer, die Platz 74 auf der Rangliste Noise Isolation Class (NIC) erreicht. Die Labore CENTRAL, JADE und SYLVIA wurden für Maxx- und Nx-Tests und F&E von Waves sowie für die Gerätezertifizierung und -verifikation für Sprachanwendungen wie Teams, Alexa und Cortana gebaut.

"Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Waves Consumer Division stellen unsere neuen Labore einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen und die vertikale Integration unserer wichtigsten Dienstleistungen dar", sagte Tomer Elbaz, EVP & GM, Consumer Electronics Division of Waves. "Unsere neuen Einrichtungen in Taipeh werden sicherstellen, dass Waves die zuverlässigsten Technologien für ein optimales Sprach-, Sprach- und Audioerlebnis auf Endgeräten bietet", fügte er hinzu.

Erfahren Sie unter http://www.maxx.com mehr über Waves-Technologien und über die professionelle Audioabteilung von Waves unter http://www.waves.com

