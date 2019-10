Ab sofort werden Fachberatungen zu sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Kärnten angeboten

Frauenministerin Stilling und Landesrätin Schaar besuchen Frauenberatungsstelle in Klagenfurt

Klagenfurt (OTS) - Anlässlich des Projektstarts des Beratungsangebotes bei sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Kärnten besuchten Bundesministerin Ines Stilling und Landesrätin Sara Schaar die Frauenberatungsstelle „Belladonna“ in Klagenfurt.

„Der flächendeckende Ausbau der Beratung bei sexueller Gewalt in ganz Österreich ist mir ein großes Anliegen. Umso mehr freut es mich, dass nun auch ein konkretes Beratungsangebot für Frauen und Mädchen, die von sexueller Gewalt betroffen sind, in der Frauenberatungsstelle Belladonna in Klagenfurt zur Verfügung steht“, sagte Frauenministerin Stilling. Sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen sei oftmals ein tabubehaftetes Thema. Daher sei ein sensibler Umgang besonders wichtig und mache ganz spezifische Unterstützung für Betroffene notwendig, so Stilling weiter.

In Kärnten steht flächendeckend in allen Regionen eine Frauenberatungsstelle zur Verfügung, informierte Frauenlandesrätin Sara Schaar. „Diese acht Frauenberatungsstellen bieten kostenlose Beratung und ambulante Hilfe vor Ort sowie Unterstützung in belastenden Lebenssituationen und Krisen“, so Schaar. „Die Frauenberatungsstellen sind sehr gut vernetzt und leisten gesellschaftspolitisch wertvolle Arbeit. Sie sind oft erste Anlaufstelle für Frauen und Mädchen, die Gewalt erlebt haben.“

„Für einen Großteil der Betroffenen hat das Erleben sexueller Gewalt oft sehr belastende negative psychische und körperliche Folgen“, meinte Ilse Stockhammer-Wagner von „Belladonna“. „Daher braucht es auch in Kärnten eine spezialisierte Anlaufstelle für Frauen, in der sie jene Hilfestellung erhalten, um das Erlebte zu verarbeiten und bewältigen zu können und wo ihnen Respekt und Empathie entgegengebracht wird.“ Barbara Klemenz-Kelih von „Belladonna“ koordiniert das Projekt und erläuterte das Angebot: „Es gibt drei Schwerpunkte im Rahmen der Frauenberatung bei sexueller Gewalt. Die psychosoziale und juristische Prozessbegleitung, wenn Anzeige erstattet wurde, die Information, Beratung und Begleitung von betroffenen Frauen und Mädchen, die keine Anzeige erstatten wollen sowie die Sicherstellung umfassender Information durch Aufklärung, Prävention und Öffentlichkeitsarbeit.“

„Bis vor wenigen Wochen gab es in Österreich nur in fünf Bundesländern Frauenberatungsstellen, die auf sexuelle Gewalt spezialisiert waren. Nun können diese Fachberatungen auch in Kärnten, in Vorarlberg und im Burgenland angeboten werden", sagte die Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend abschließend.

Bilder sind über das Fotoservice des Bundeskanzleramtes kostenfrei abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Dagmar Strobel-Langpaul

Pressesprecherin der Bundesministerin

für Frauen, Familien und Jugend

+43 1 531 15-632478

dagmar.strobel-langpaul @ bka.gv.at