Grüne gratulieren Ulrike Lunacek zu Großem Goldenen Ehrenzeichen

Ernst-Dziedzic: Verdienst um die Republik Österreich steht außer Frage

Wien (OTS) - Mittwoch Mittag wurden im Palais Epstein 13 österreichische ParlamentarierInnen von NR-Präsident Wolfgang Sobotka mit verschiedenen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen verliehenen Auszeichnungen geehrt. "Seit der ersten Verleihung 1958 wurde das Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern bisher nur an sechs Frauen (von 87 Geehrten) verliehen. Und an wenige GrünpolitikerInnen: Ulrike Lunacek ist nach Madeleine Petrovic und Alexander Van der Bellen die dritte Grüne Politikerin, die diese Auszeichnung erhält. Wir gratulieren Ulrike ganz herzlich und freuen uns mit ihr über diese Auszeichnung", sagt Ewa Ernst-Dziedzic, derzeit Bundesrätin und künftig Nationalratsabgeordnete der Grünen.

Die langjährige Nationalrats- und Europaabgeordnete der Grünen, Ulrike Lunacek – sie war von 2014-2017 auch Vizepräsidentin des Europaparlaments – betonte als Empfängerin des höchstrangigen Großen Goldenen Ehrenzeichens mit dem Stern die Wichtigkeit demokratischer Prinzipien in unseren modernen Gesellschaften, und dass "von Respekt getragene Kritik und kritisches Denken das Salz der Demokratie" seien.

Lunacek warnte vor einem Abdriften in autoritäre Tendenzen in manchen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, und dass "wir, die wir mit den Vorteilen unserer offenen demokratischen rechtsstaatlichen Gesellschaft aufgewachsen sind und unsere beruflichen Karrieren machen konnten, aufgerufen sind, dagegenzuhalten, wenn in Österreich Angst vor Hoffnung propagiert wird, Spaltung vor Zusammenhalt."



"Wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns bei Ulrike Lunacek für ihre unermüdliche und kompetente Arbeit für die Grünen und im Sinne der Republik herzlich bedanken. Sie hat nie ihre Haltung verloren, ihr Einsatz ist beachtlich und von europäischer Dimension. Es ist wichtig, dass diese Anerkennung von vielen getragen wird", so Ernst-Dziedzic, die selbst vor 11 Jahren von Ulrike Lunack zu den Grünen geholt wurde und lange Zeit ihre Referentin war. "Zu meiner Entscheidung, in die Parteipolitik zu wechseln, hat ganz enorm die Person Lunacek mit ihrem Einsatz für Europa, Demokratie und Menschenrechte beigetragen", so Ernst Dziedzic.

