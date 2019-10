Ein neuer Floor für den Samstag

Neuer BE LOVED Floor am Samstag

Wien (OTS) - Jetzt kommt zusammen, was zusammen gehört. Ab Samstag den 12. Oktober ist die Glaswand zwischen Volksgarten und Säulenhalle wieder das ganze Wochenende offen. In letzterer befindet sich ab dann der neue BE LOVED Floor der Musik und Programm vom allseits beliebten Freitag in den Samstag bringt.

Die Veränderung kann als Erweiterung des Samstag-Programms gesehen werden und wird vor allem all jene freuen, die von der Musik am Freitag nicht genug bekommen können.

Eröffnung BE LOVED Floor am Samstag

Datum: 12.10.2019, 23:00 - 23:00 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: https://www.facebook.com/events/245186459735771/

Rückfragen & Kontakt:

office @ volksgarten.at