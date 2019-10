Frauendelegation aus Saudi-Arabien informiert internationales Publikum über Entwicklungsprojekte des Königreichs

New York (ots/PRNewswire) - Das Saudische Entwicklungs- und Wiederaufbauprogramm für den Jemen (SDRPY) hat seine Teilnahme an der 74. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) beendet. Die SDRPY-Delegation organisierte unter anderem eine Ausstellung am UN-Hauptquartier, informierte die Teilnehmer der UNGA über die Entwicklungsinitiativen des Königreichs im Jemen und nahm an Workshops zu den Nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen teil. Mitglieder der SDRPY­Delegation besuchten auch das von der UN organisierte Seminar "How to communicate the sustainable development goals in alternative ways" (Alternative Methoden, um die nachhaltigen Entwicklungsziele zu kommunizieren).

Hunderte Teilnehmer besuchten den SDRPY-Pavillon bei der UNGA, darunter Mitglieder diplomatischer und Regierungsdelegationen aus aller Welt. Vor Funktionären aus über 190 Ländern erklärten Programmmitarbeiter die Entwicklungs- und Wiederaufbauprojekte des Programms und zeigten die positive Wirkung des SDRPY auf die Provinzen im Jemen. Die Programmausstellung wurde unter anderem von mehreren arabischen und anderen Außenministern, UN-Funktionären und Entwicklungsinteressierten besucht. Vertreter des SDRPY begrüßten zahlreiche internationale Medienanstalten, die die ganze Woche über die Ausstellung berichteten.

Die SDRPY-Präsentation über die Entwicklungsprojekte des Königreichs im Jemen (unterstützt durch virtuelle Realität (VR) und andere audiovisuelle Hilfsmittel) stieß bei UNGA-Besuchern auf breite Anerkennung. Auch wurde die große Bedeutung der sieben Säulen des SDRPY herausgestellt: Bildungs- und Gesundheitswesen, Energie, Landwirtschaft und Fischerei, Wasser, Verkehrswesen sowie staatlicher Hochbau und Gebäudesanierung. Die UN-Sonderbeauftragte für Kinder in bewaffneten Konflikten Virginia Gamba lobte bei ihrem Besuch des SDRPY-Stands die Entwicklungsarbeit des Königreichs im Jemen. SDRPY-Projekte haben dazu beigetragen, das tägliche Leben von Jemeniten zu verbessern und den Verfall der jemenitischen Wirtschaft zu verhindern.

Zahlreiche Mitglieder der saudischen SDRPY-Delegation waren Frauen, und Besucher wurden sowohl auf Arabisch als auch auf Englisch über das SDRPY-Programm aufgeklärt. Über 4.000 Drucksachen wurden verteilt, darunter bebilderte Broschüren, Newsletter und bebilderte Informationshefte zu den vielfältigen Programmaktivitäten.

