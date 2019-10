Energieforschung zeigt Wege für Dekarbonisierung in der Industrie

Veranstaltung am 8.Oktober präsentiert aktuelle Forschungs-Highlights und bietet hochkarätige Podiumsdiskussion

Wien (OTS) - Der Sektor Industrie trägt maßgeblich zu den CO2-Emissionen in Österreich bei. Forschung und Innovationen in den Bereichen Effizienzsteigerung von Prozessen, Umstieg auf Erneuerbare und Kohlenstoff-Anwendungen haben entscheidenden Anteil daran österreichische Unternehmen zukunftsfit zu machen. Die Veranstaltung „Highlights der Energieforschung“ beleuchtet in drei Themenfeldern die Herausforderungen der Dekarbonisierung des Sektors Industrie und bietet Einblicke in die Aktivitäten österreichischer Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Ergebnisse aus der IEA Forschungskooperation, dem Forschungsprogramm „Stadt der Zukunft“ des BMVIT sowie den Energieforschungs- und Innovationsprogrammen des Klima- und Energiefonds werden vorgestellt. Als Veranstalter laden das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) und der Klima- und Energiefonds.

Programm

09:30 bis 10:35 Uhr: Begrüßung durch BMVIT und Klima- und Energiefonds, Keynotes von voestalpine AG (Johann Prammer) und IEA Internationale Energieagentur (Thore Berntsson, IETS Chair)

10:35 bis 11:45 Uhr: Themenblock Carbon Capture and Usage

13:00 bis 14:45 Uhr: Themenblock Integration erneuerbarer Energien in industrielle Prozesse

15:00 bis 15:50 Uhr: Themenblock Energieeffizienz in der Industrie

15:50 bis 16:45 Uhr: Podiumsdiskussion „Industrial Leadership starts at home“, Moderation: Sabine Mitter (BMVIT) Christiane Brunner, Verbund AG Dieter Drexel, Industriellenvereinigung Wolfgang Hribernik, AIT Austrian Institute of Technology GmbH Hanspeter Ofner, Primetals Technologies Austria GmbH René Stadler, Mondi Group

16:45 Uhr: Verabschiedung und Führung – Plus Energie Sanierung, TU Getreidemarkt

Die Energieforschungs- und Innovationsprogramme des Klima- und Energiefonds

Die Energieforschungs- und Innovationsprogramme des Klima- und Energiefonds sind zentrale Instrumente für Innovation in der Energie- und Klimapolitik der Bundesregierung und leisten damit einen zentralen Beitrag für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg Österreichs. Seit 2007 hat der Klima- und Energiefonds in Kooperation mit dem Infrastrukturministerium rund 400 Mio. Euro in mehr als 800 Energie- und Mobilitätsforschungsprojekte investiert. Die Strategie ist gezielt auf Technologien mit hohem Wachstumspotenzial im In- und Ausland ausgerichtet. Als One-Stop-Shop begleitet der Klima- und Energiefonds mit Instrumenten der Forschungs- und Umweltförderung den gesamten Innovationsprozess von der Forschung bis zur Demonstration.

Der Klima- und Energiefonds vertritt die Bunderegierung im Executive Committee des IEA Technologie Kooperations-Programmes „Industrielle Energietechnologien und -systeme“.

Das Detailprogramm zur Veranstaltung finden Sie hier: https://www.ots.at/redirect/klimafonds25

Weitere Informationen unter: www.energieforschung.at, www.vorzeigeregion-energie.at und www.nachhaltigwirtschaften.at

Rückfragen & Kontakt:

Klima- und Energiefonds

Mag. Katja Hoyer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 5850390-23

katja.hoyer @ klimafonds.gv.at

www.klimafonds.gv.at