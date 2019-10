Ende der Bilder-Schau „57 Facets“ im Bezirksmuseum 5

Wien (OTS/RK) - Beeindruckende Gemälde (Öl, Acryl und Mischtechnik auf Leinwand) und Fotoarbeiten präsentiert die Künstlerin Hedy Maimann seit Mitte September in der Ausstellung „57 Facets“ im Bezirksmuseum Margareten (5., Schönbrunner Straße 54). Nunmehr geht die sehenswerte Schau zu Ende: Nur noch am Donnerstag, 3. Oktober, können Maimanns Bilder besichtigt werden. Das Museum ist an dem Tag von 16.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Traditionell ist der Zutritt kostenlos. Friede, Tanz, Landschaft und manch andere attraktive Motive stehen im Zentrum der modernen Werke der Kreativen. Auskunft per E-Mail: friedenskunst@hotmail.com. Nähere Informationen über die aktuelle Ausstellung sowie über künftige Kultur-Aktionen erteilt der auf ehrenamtlicher Basis tätige Museumsleiter, Heinrich Spitznagl: Telefon 4000/05 127, E-Mail bm1050@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Kunstschaffende Hedy Maimann: www.mon-art.eu/?page_id=44

Bezirksmuseum Margareten: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Initiativen im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse