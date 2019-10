Internationaler E-Commerce Solution Partner kommt nach Deutschland: Divante eröffnet Büro in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) - Divante, ein internationaler E-Commerce Solution Partner mit Hauptsitz in Polen, eröffnet sein erstes Büro in Deutschland. Das im Wirtschaftszentrum Breslau ansässige Unternehmen eröffnet damit den vierten internationalen Standort nach Singapur, New York und Amsterdam. Lukas Jeznach, Managing Director DACH, verantwortet das stetig wachsende Team und die Aktivitäten in Berlin.

Divante ist aus dem E-Commerce-Ökosystem schon lange nicht mehr wegzudenken. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat sich das Unternehmen zu einem wichtigen strategischen Partner im Enterprise-Open-Source-Ökosystem entwickelt und bietet maßgeschneiderte Softwarelösungen für Akteure im B2B- und B2C-Bereich. Das Team unterstützt seine Kunden vom Konzept bis zur Implementierung und ist einer der größten Magento-Partner Europas sowie strategischer Partner von Pimcore. Im DACH-Raum betreut Divante Kunden wie Bosch, Estée Lauder, Highsnobiety, Intersport, Lampenwelt, Spiele Max, T-Mobile, TUI und Würth. Die Eröffnung des deutschen Büros soll die strategische Entwicklung und Kooperationen auf dem deutschsprachigen Markt erleichtern.

"Wir unterstützen E-Commerce-Unternehmen beim Umsatzwachstum und sind auch schon lange im deutschen Markt aktiv. Das deutsche E-Commerce-Ökosystem ist besonders dynamisch und schnellwachsend. Einen deutschen Standort zu eröffnen, war deshalb ein logischer Schritt für uns", so Tomasz Karwatka, Mitgründer und CEO von Divante.

"Mit dem neuen Büro haben wir ein sehr inspirierendes Umfeld für uns als Tech-Unternehmen gefunden", ergänzt Lukas Jeznach, der als Managing Director DACH die lokalen Geschäfte von Divante vom neuen Standort in Berlin aus verantwortet. Lukas Jeznach ist ausgewiesener Experte für Mobile-First-Commerce und E-Commerce sowie Business Partner von Divantes eigenen Produkten Vue Storefront, Open Loyalty und Storefront Cloud. Er hat langjährige Erfahrung als Produkt- und Projektmanager und arbeitete an Projekten mit Media-Saturn, Samsung, MIG und Norauto (A.T.U.).

Die deutsche Niederlassung befindet sich im WeWork Sony Center am Potsdamer Platz.

Über Divante

Der 2008 gegründete Anbieter von E-Commerce-Software ist ein global agierender Experte für E-Commerce-Lösungen und -Produkte im B2B- und B2C-Bereich. Als digitaler Pionier und strategischer Partner gehören das Enterprise-Open-Source-Ökosystem und maßgeschneiderte Softwarelösungen wie Pimcore und Magento sowie Technologien wie Symfony3, Node.js, Angular, React, Vue.js zu den Kernkompetenzen. Eigens entwickelte Produkte sind Vue Storefront (www.vuestorefront.io) und Open Loyalty (www.openloyalty.io). Mit seinen Produkten und Services, die auf neuester Technologie basieren und eine beispiellose User Experience bieten, unterstützt Divante Onlinehändler beim Umsatzwachstum. Dafür wurde Divante bereits mit einem Forbes-Diamanten ausgezeichnet und ist Preisträger von Deloittes Technology Fast 500 Central Europe Award.

Zu dem internationalen Team, bestehend aus über 220 Experten, gehören mehr als 30 zertifizierte Magento-Entwickler, über 30 Pimcore-Entwickler sowie JS-Entwickler, Produktdesigner, Analysten, Projektmanager und Tester. Neben dem Hauptsitz in Breslau (Polen) hat Divante regionale Büros in Berlin, Amsterdam, New York und Singapur. Es ist Teil der OEX Group. Zu den Kunden von Divante zählen unter anderem Bosch, Estée Lauder, Highsnobiety, Intersport, ING, Lampenwelt, Spiele Max, T-Mobile und TUI.

Rückfragen & Kontakt:

PIABO PR

Lara Schermer

divante @ piabo.net