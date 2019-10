INVESTER UNITED BENEFITS begleitet Verkauf des Projekts Y Towers Amsterdam

Das Wiener Immobilienunternehmen verkauft für eine Wiener Investorengruppe das Projekt Y Towers in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam an Union Investment

Wien (OTS) - 2. Oktober 2019 – INVESTER United Benefits hat den gesamten Transaktions- und Verkaufszprozess für das Hotel- und Wohnturmprojekt Y Towers in Amsterdam erfolgreich strukturiert und zum Abschluss gebracht. Verkäufer ist ein Joint Venture, bestehend aus einer Wiener Investorengruppe und der IES Immobilien-Projektentwicklung GmbH. Das Projekt mit einem Volumen von rund 460 Millionen Euro wurde in den vergangenen Jahren von den Joint-Venture Partnern gemeinsam entwickelt. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragspartnern Stillschweigen vereinbart. Auf Beraterseite waren für die Verkäufer neben Schönherr Rechtsanwälte auch die niederländische Kanzlei Houthoff tätig.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir dieses außerordentliche Projekt im Herzen Amsterdams, das zu den größten Bauprojekten in den Benelux-Staaten zählt, mitentwickeln durften und freuen uns, die Weiterentwicklung des Projekts nun an Union Investment zu übergeben“ , so Michael Klement, CEO von INVESTER United Benefits.

„Im Rahmen unserer neuen Value-Add-Strategie konnten wir uns mit den Y Towers eine einzigartige Projektentwicklung sichern. Das Besondere an den Y Towers ist neben der innerstädtischen Wasserlage auch die Möglichkeit eine Hotelentwicklung dieser Größe zu realisieren und einen Wohnturm ohne Mietbindung zu entwickeln“ , so Monika Gerdes, Leiterin des Value-Add-Teams der Union Investment Real Estate GmbH.

Der Standort des Projekts Y Towers befindet sich im Zentrum von Amsterdam im angesagten Stadtteil Overhoeks im Bezirk Amsterdam Noord direkt am nördlichen Ufer des Flusses IJ. Das Boomviertel Overhoeks wurde vormals industriell genutzt und gilt heute als eines der größten Entwicklungsgebiete in den Niederlanden. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich zudem die beiden Sehenswürdigkeiten A`dam Tower und das EYE Film Museum.

Über INVESTER United Benefits

INVESTER United Benefits ist ein unabhängiger Initiator, Entwickler und Asset Manager einzigartiger Immobilienprojekte im zentraleuropäischen Raum. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine Plattform für innovative Immobilienprojekte in den Assetklassen Retail, Hotel und Wohnen zu schaffen und nachhaltige Ertragschancen für Investoren zu ermöglichen. Derzeit betreut INVESTER ein Projektvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro und beschäftigt 40 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter www.invester.at

