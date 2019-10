Blutiges Schnitzel zum Welttierschutztag

Tierschützer_innen machen morgen mit einer aufsehenerregenden Aktion auf das Leid der „Nutztiere“ aufmerksam

Wann: Donnerstag, 3. Oktober, 11:30 – 12:30 Uhr



Donnerstag, 3. Oktober, 11:30 – 12:30 Uhr Wo: 1010 Wien, Stephansplatz, über der Virgilkapelle



1010 Wien, Stephansplatz, über der Virgilkapelle Was: 3 Tierschützer_innen schlüpfen in Tierkostüme (ein Schwein, ein Huhn und eine Kuh) und werden jeweils in ca. 2 m große Fleischschalen gepackt. Ein weiterer Aktivist berichtet als „Schlachthofmitarbeiter“ über die Zustände in der österreichischen „Nutztierhaltung“.



Am Welttierschutztag wird gerne mit Hunden und Katzen posiert. Vor allem ranghohe Politiker_innen nutzen diesen Tag zur Imagepflege. Der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN macht mit der „Fleischschalen-Aktion“ auf das Leid der Millionen „Nutztiere“ in Österreich, an die kaum jemand zu denken scheint, aufmerksam.

Immer noch müssen 60 % aller Schweine in Österreich auf steinhartem Vollspaltenboden dahinvegetieren. Eine Haltungsform, die sie erwiesenermaßen krank macht und als Tierquälerei bezeichnet werden muss. Weiters wird alle 12 Sekunden (!) ein männliches Ferkel in Österreich ohne Betäubung kastriert – ein absoluter Skandal. Jedes Jahr werden rund 9 Millionen (!) männliche Kücken der Legehennenrasse am ersten Tag ihres Lebens vergast oder in den Schredder geworfen, daher auch der Name „Eintagskücken“. Und „Milchkühe“, denen zuvor das Kalb entrissen wurde, können in Österreich immer noch in Anbindehaltung gehalten werden.

Auf dieses Tierleid macht der VGT anlässlich des Welttierschutztages aufmerksam.

