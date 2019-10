WK Wien: Erfreulicher Aufwärtstrend bei Lehrlingen geht weiter

Ende September bildeten Wiens Betriebe um 8 Prozent mehr Lehrlinge aus als im Vorjahr – WK Wien fordert Reformen, um die Lehre zukunftsfit zu machen

Wien (OTS) - Die September-Lehrlingszahlen der Wirtschaftskammer Wien zeigen: Der Aufwärtstrend am Wiener Lehrstellenmarkt geht weiter. 13.316 Lehrlinge erlernten mit Monatsende in einem Wiener Betrieb einen Beruf von der Pike auf. Das sind um 982 Personen oder 8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Wien liegt damit deutlich über dem Österreich-Schnitt (plus 2,2 Prozent) und ist auch im Bundesländer-Ranking vorne.

Noch deutlicher ist der Anstieg bei den Lehranfängern: 4.135 Lehrlinge standen Ende September im ersten Lehrjahr ihrer Ausbildung in einem Wiener Betrieb – das ist ein Plus von 12,7 Prozent gegenüber September 2018.

Mehr Lehrlinge als 2018 gibt es unter anderem im Einzelhandel und in den Berufen Konditor, Systemgastronomiefachmann, Speditionskaufmann, Hotel- und Gastgewerbeassistent und Versicherungskaufmann. Auch die Entwicklung in den 2018 neu installierten Lehrberufen wie E-Commerce-Kaufmann (45 Lehrlinge), Applikationsentwicklung/Coding (44 Lehrlinge) und Bautechnische Assistenz (34 Lehrlinge) ist erfreulich.

„Die Zahlen zeigen, dass die Betriebe wieder verstärkt auf Nachwuchs setzen, den sie selbst heranbilden“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, zum Aufwärtstrend bei den Lehrlingszahlen. Auch die neuen Lehrberufe werden von Wirtschaft und Jugendlichen gut angenommen. Nicht zuletzt zeigen die vielen Initiativen, die Wirtschaftskammer, Branchenvertretungen und die Betriebe zur Stärkung des Stellenwerts der Lehre in der Öffentlichkeit setzen und schon gesetzt haben, ebenfalls Wirkung.

Jetzt nachjustieren, um das System zukunftsfit zu machen

Auch wenn die duale Ausbildung zweifellos ein Erfolgsmodell ist, sind jetzt Nachjustierungen an den Rahmenbedingungen notwendig. „Damit die Lehre zukunftsfit wird. Denn eine moderne Berufsausbildung ist und bleibt ein wesentlicher Standortfaktor“, betont Ruck.

Die Wirtschaftskammer Wien fordert daher:

Mehr Förderungen für Betriebe, die Lehrlinge aus überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen übernehmen.

Mehr Förderungen für Auslandsaufenthalte von Lehrlingen.

Refundierung der Kommunalsteuer für Ausbildungsbetriebe.

Umsetzung der von der Wirtschaftskammer Wien lange geforderten Bildungsstandards sowie des verpflichtenden Wirtschaftsunterrichts in allen Schultypen.

Berufsschule modernisieren, Unterricht modularisieren, digitale Lernmöglichkeiten wie E-Learning- und Online-Kurse flächendeckend anbieten, bauliche Modernisierung aller Berufsschulstandorte.

Weitere zukunftsorientierte Lehrberufe etablieren, Modernisierung der bestehenden Lehrbilder fortsetzen, digitale Inhalte in alle Ausbildungen einbauen

